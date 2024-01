Prostata: tumori in aumento anche tra i più giovani. I consigli dell'esperto

In Italia il tumore della prostata è tra i più diffusi: costituisce infatti quasi il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. La diagnosi precoce, che si accompagna a controlli periodici, consente non solo di salvare la vita del paziente, con remissione completa in circa l'80% dei casi, ma anche di salvaguardare e mantenere le funzionalità nervose che significa nessun problema di erezione e/o di incontinenza, come spiega nel video il dott. Giuseppe Quarto dell'Uro Center.

"E' importante sottoporsi a visite di controllo periodiche sin da ragazzi - dice il dott. Quarto - l’urologo potrà inoltre rilevare eventuali malformazioni ed evitare o arginare conseguenze in termini di fertilità. E la prevenzione urologica non è fondamentale solo per il sesso maschile ma anche per quello femminile".

Come fare prevenzione

Almeno una volta all'anno

uomini: controllo della prostata integrato da ecografia e monitoraggio del PSA;

donne: esame delle urine integrato da ecografia dell’intero apparato.