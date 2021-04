Proposta di legge regionale per promuovere la clownterapia

l consigliere regionale di Italia Viva, Francesco Iovino, ha presentato una proposta di legge regionale che punta a promuovere in Campania l'utilizzo della clownterapia quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche e terapeutiche puntando, nel contempo, a promuove la conoscenza e lo studio della cosiddetta "terapia del sorriso" al fine di diffonderla ed inserirla nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali della nostra regione.

“La clownterapia - spiega Iovino - si fonda sulle evidenze scientifiche che, nel tempo, hanno dimostrato come una condizione di allegria e buonumore aiuti chi si trova in uno stato di non buona salute fisica o psichica. A conferma della sua validità". Iovino, in particolare, ricorda che i ricercatori della Stanford University hanno evidenziato che ridere attiva le aree cerebrali della ricompensa e del piacere e che l’autore della ricerca, il dottor Allan Reiss, ha chiarito che si tratta di una scoperta che accresce la conoscenza sui meccanismi biologici dell’umorismo.

Ridere fa sempre bene al cuore

William Fry - altro ricercatore - ha dimostrato anche come ridere quotidianamente possa ridurre il rischio di infarto e la depressione.

“La clownterapia è una tecnica già sperimentata in Campania - osserva Iovino - grazie all'impegno delle associazioni di volontariato e dai medici clown, in particolare nei reparti pediatrici dei nosocomi. Da qui l’esigenza di normare un’attività di impronta certamente positiva, non solo per i pazienti in età infantile".

La Proposta di legge punta all'istituzionalizzazione della figura dei “Clown di corsia”, quale figura professionale, dotata di specifiche competenze, in esito ad un'adeguata e strutturata formazione, per analizzare i bisogni del paziente al fine di migliorane le condizioni fisiche e mentali all'interno delle strutture sanitarie, affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale.