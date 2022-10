Policlinico Vanvitelli, un ambulatorio prelievi aperto nei week end

A partire da sabato 29 ottobre, e per tutti i successivi fine settimana (nei giorni di sabato e domenica), al Poliambulatorio di Via De Crecchio 14, afferente all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, sarà attivo un punto prelievi (dalle ore 8:00 alle ore 11:00) dedicato a tutti i cittadini. L’iniziativa è tesa a potenziare l’offerta di servizi sul territorio e gli utenti potranno sbrigare le pratiche di accettazione presso il CUP che si trova nello stesso edificio di Via De Crecchio (al piano terra) per poi accedere all’ambulatorio dedicato.

«Mettiamo in campo un’iniziativa che guarda alle esigenze dei cittadini - spiega il direttore generale Ferdinando Russo - consapevoli delle difficoltà che molti hanno a svolgere questi esami nei giorni lavorativi. Un piccolo ulteriore passo nella direzione di un Policlinico che sia aperto ai bisogni di salute e che possa offrire risposte d’eccellenza ai cittadini campani e non solo».