Patrociello (Ugl salute): “il poliambulatorio a.c.i.s.m.o.m. di salita CFariati non deve chiudere”

“Il poliambulatorio A.C.I.S.M.O.M. di Salita Cariati non deve chiudere!!!”. Non usa mezzi termini Franco Patrociello Segretario provinciale della UGL Salute Napoli su un atto che priverebbe la cittadinanza di un presidio fondamentale per l’assistenza locale. “Ci hanno contattato alcuni pazienti – prosegue il sindacalista - perché li sostenessimo in questa battaglia di civiltà ed impedire la chiusura del poliambulatorio A.C.I.S.M.O.M. di Salita Cariati che dal 2001 offre innumerevoli servizi per la comunità della Municipalità 2 e non solo. La struttura è un punto di riferimento per i cittadini grazie all’efficiente e importante servizio di psicologia, che è di sostegno per molti, e permette di fare visite in tempi rapidi, superando l’annosa questione delle liste d’attesa in Campania, grazie ad una specifica convenzione. Nella struttura si organizzano screening gratuiti a scopo di prevenzione, dai tumori della pelle ai problemi oculistici. Il poliambulatorio A.C.I.S.M.O.M. di Salita Cariati, lo ribadiamo ad alta voce, non deve chiudere anzi attraverso investimenti mirati deve rafforzare la sua presenza per garantire cure ed assistenza di alta qualità. La UGL Salute è pronta a manifestare, non solo verbalmente, anche perché da tale scellerata decisione si innescherebbe anche un’autentica bomba sociale che metterebbe a rischio la salvaguardia dei livelli occupazionali degli operatori sanitari del poliambulatorio. Siamo quindi a fianco dei lavoratori e dei cittadini per scongiurare una chiusura, dettata da una politica miope ed insensibile, che umilierebbe ancora una volta la sanità napoletana” conclude Patrociello