Torna la Pedalata del Cuore

Domenica 27 giugno seconda edizione de "La pedalata del cuore", la manifestazione che si propone di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dello sport per la salute del cuore con lo slogan "Se ascolto il mio corpo e mi muovo con consapevolezza, resto in salute".

Organizzata in compartecipazione dalle associazioni Tutela la Salute e Marano Lab, si terrà a Marano di Napoli per poi arrivare, nei prossimi mesi, in altri territori del napoletano. "L'evento per noi ha un significato particolare - spiega Roberto Mancini, presidente di Tutela la Salute - rappresenta infatti la ripartenza dopo i lunghi mesi di pandemia: è un auspicio di ritorno ad una vita normale e un modo per sensibilizzare i cittadini a fare attività fisica, e in particolare ad andare in bicicletta, per prevenire patologie cardiovascolari, diabete e obesità infantile".

Al termine della pedalata, un'equipe medica formata dai dott. Maria Rosaria Rondinella, Roberto Schiavone di Favignana, Francesca Della Volpe e Felice De Vita, risponderà alle domande dei presenti e fornirà indicazioni sulle più importanti forme di prevenzione e corretti stili di vita.