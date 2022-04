Osteonet 2.0: incontro tra esperti per elaborare linee guida per la gestione multidisciplinare dei pazienti

In Campania i dati statistici evidenziano un aumento progressivo dell'osteoporosi, malattia sistemica dello scheletro spesso legata ad altre patologie o conseguenza di terapie, grave e molto invalidante, causa principale delle fratture in età avanzata. Da qui l’esigenza, avvertita in più ambiti, di un’azione incisiva volta ad ottimizzare la prevenzione e la cura, che consenta da un lato di rispondere efficacemente alla richiesta di salute dei cittadini e dall’altro di razionalizzare ed efficientare la spesa sanitaria.

Partendo dall’esperienza di Osteonet (ciclo di lavori sul tema svoltosi tra il 2019 e 2020) e del progetto “Fratture da fragilità” (con l'attivazione di tavoli tecnici specialistici tra 2020 e il 2021), Osteonet 2.0 - progetto sviluppato e realizzato grazie al contributo non condizionante di Amgen ed il supporto tecnico scientifico della società napoletana di progettazione e gestione sanitaria Saniprogest - sta lavorando per consentire occasioni di dialogo tecnico e operativo tra i maggiori esperti clinici e payer coinvolti ad ogni livello nella gestione dei pazienti con osteoporosi, soggetti a fratture e rifratture i cui esiti sono spesso drammatici.

Dopo webinar e tavoli tecnici telematici, sostenuti da appositi gruppi di lavoro, questo martedì, 5 aprile, a partire dalle ore 14.00 e fino alle 19.00, i lavori tornano in presenza, all’Holiday Inn del Centro Direzionale di Napoli (Isola E6) con l’obiettivo di stilare quattro documenti condivisi, con proposte operative e gestionali in merito a: prevenzione, terapia e follow up, gestione multidisciplinare, algoritmi terapeutici e corretto trattamento farmacologico. I lavori, saranno aperti e coordinati dal consigliere dell’Ordine dei medici di Napoli Mario Delfino e dal dirigente farmacista dell’Asl Napoli 3 Sud Adriano Vercellone.