La nuova frontiera del dimagrimento a due cifre e i farmaci che allontanano la chirurgia bariatrica: a Napoli i grandi esperti di obesità e diabete

Per la sua XXII edizione, Simdo - Società italiana Italiana Metabolismo Diabete Obesità, presieduta dal diabetologo Vincenzo Provenzano, ha scelto Napoli, la città in cui è nata e ha voluto dedicare l'evento all’ex segretario nazionale Paolo Antonio Miserendino, recentemente scomparso, cui è stata intitolata anche una borsa di studio. I lavori si tengono all’Hotel Royal Continental di Napoli dal 12 al 14 ottobre e saranno l'occasione per fare il punto sulle novità più interessanti ed efficaci in tema di dimagrimento e gestione delle patologie dismetaboliche.

Molecole e screening

Confermando l'intuizione che proprio Simdo aveva avuto tra i primi, recenti studi internazionali hanno stabilito che, tra le persone che fanno terapia insulinica, l'applicazione di un holter glicemico dovrebbe essere la prima indicazione.

Si registra inoltre la nascita di molecole che consentono un dimagrimento a due cifre e, quindi, allontanano il ricorso alla chirurgia bariatrica: la sfida di Simdo è, adesso, rendere questi farmaci accessibili a tutti, dal momento che il costo è esorbitante.

Simdo, inoltre, quale componente dell’Osservatorio nazionale sulla Celiachia e dell’intergruppo parlamentare Diabete e obesità, ha lavorato alla definizione della legge nazionale approvata lo scorso 23 settembre per lo screening sistematico di diabete e celiachia nella popolazione pediatrica, finanziata con 3,85 milioni per il 2024 e per il 2025 e con 2,85 milioni per il 2026. Ancora, è stata Simdo a chiedere ed ottenere che lo screening venisse esteso fino ai 18 anni di età.

I relatori

Nell'ambito della collaborazione intersocietaria e dell’approccio multi professionale e multidisciplinare della diabetologia di precisione, i lavori daranno ampio spazio a discipline quali nefrologia, cardiologia e Nota 100, alla correlazione tra il diabete e le altre patologie autoimmuni, e all'alimentazione e psicologia, affrontando il diabete dal punto di vista dei disturbi neurocognitivi.

Presenti assieme a endocrinologi, diabetologi, chirurghi e psicologi, anche biologi, dietisti e infermieri. La partecipazione ai lavori è libera. Tra i relatori, con il presidente Vincenzo Provenzano, il consigliere campano di Simdo Salvatore Turco; il presidente Ame Renato Cozzi; il fondatore e past president di Aniad Gerardo Corigliano; il presidente eletto di Sin Luca De Nicola; il coordinatore alla formazione di Osdi Brigida Trocchia; il presidente Omceo di Napoli Bruno Zuccarelli (provider e segreteria organizzativa a cura di Biba Group)