La robotica negli interventi chirurgici a prostata, vescica e reni: i maggiori esperti riuniti all'Ospedale del Mare

La chirurgia, come più in generale la medicina, è strettamente collegata allo sviluppo tecnologico che consente oggi di operare con la massima precisione e la minima invasività riducendo i tempi del decorso post operatorio. Le ultime evoluzioni ed applicazioni della chirurgia mininvasiva dell'apparato uro-genitale - prostata, uretere, vescica, reni etc. - vengono illustrate e discusse a Napoli, all'Ospedale del Mare, nel corso di una due giorni di formazione-informazione che ha portato nella nostra città questo fine settimana esperti provenienti da tutto il mondo.

Presidente del corso è la dott.ssa Maria Corvino, direttore sanitario dell'ASL Napoli 1 Centro; responsabile scientifico il dott. Dario Del Biondo, Direttore FF. Unità Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale del Mare, mentre la Segreteria scientifica è affidata al dott. Dante Di Domenico, dirigente medico di Urologia ASLNA1-Ospedale San Paolo.

L'incontro, che ha ottenuto n. 7 crediti formativi per medici specialisti in urologia, oncologia, ha iscrizione gratuita.

L'inizio dei lavori oggi con la registrazione dei partecipanti alle ore 14.00, e i saluti di Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Massimo Barresi e Giuseppe Vitiello, rispettivamente direttore amministrativo e sanitario dell' Ospedale del Mare. A seguire la Lettura Magistrale del Prof Sertac Yazici – Urologia- Università Haceppete Ankara e la Robotic Video Contest Session. Domani, 25 marzo, sessione di Chirurgia Live con il Prof Michele Gallucci, decano della robotica urologica italiana, che effettuerà una cistectomia robotica dalle sale operatorie dell’Odm e le letture magistrali del Prof Mirone e della Prof.ssa Terracciano della Federico II sui progressi della chirurgia e della diagnostica in Urologia