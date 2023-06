Il dermatologo è il più attento custode della salute

La medicina ha subito profondi cambiamenti e continua a ridisegnarsi. Nonostante le nuove tecnologie, i nuovi farmaci, le conoscenze sempre più profonde di ciò che avviene nel corpo umano, sano o ammalato, e le grandi vittorie nella lotta ai tumori e a molte altre malattie croniche gravi o invalidanti, nuove sfide sono state lanciate dalla pandemia da Covid e altre sono all’orizzonte per lo sviluppo di microrganismi resistenti agli antibiotici. Proprio la globalizzazione e la pandemia hanno inoltre indotto il cambiamento del modello di organizzazione sanitaria e dei rapporti tra istituzioni sanitarie internazionali, tra ospedale e territorio, medici ed operatori sanitari da un lato e cittadini potenziali pazienti dall'altro.

In questo scenario si colloca e va evolvendo la disciplina dermatologica che, unitamente alla cura delle infezioni sessuali, ha alle spalle una lunga storia e tradizione e oggi vede e vive una nuova primavera.

Il bagaglio vincente della Dermatologia

La dermatologia negli ultimi decenni ha avuto la possibilità di esprimere tutte le potenzialità insite nel suo storico bagaglio culturale, che si mostrano oggi non solo utili ma vincenti in relazione alle due grandi sfide della modernità: la globalizzazione, con la conseguente mobilità umana e la ovvia multietnicitá e i cambiamenti climatici con le mutazioni degli habitat naturali e le relative conseguenze su quella che oggi viene stigmatizzata come la “one health”, ovvero la salute della geosfera, della zoosfera e dell’antroposfera, intimamente interconnesse in un’unica salute. Ultimo, ma non meno importante per la sua capacità di incidere, lo sviluppo tecnologico con l'informatizzazione e la digitalizzazione e le loro ovvie conseguenze sugli stili di vita e sui nuovi modelli di habitat umani.

Dermatologia e nuovi strumenti di comunicazione

La dermatologia ha trovato nella digitalizzazione uno strumento assolutamente congeniale: le patologie cutanee infatti si esprimono sulla cute prevalentemente con morfe, quadri e manifestazioni. La loro immediata trasformazione in immagini digitalizzabili e comunicabili telematicamente offre la possibilità di una valutazione clinica attraverso una vera e propria diagnostica per immagini, facilitando nel contempo il superamento delle barriere geografiche e consentendo la consultazione a distanza tra professionisti, con un rapido arricchimento culturale transnazionale della disciplina, come avvenuto durante la pandemia, e anche offrendo la possibilità concreta di telemedicina, che chiaramente facilita il rapporto tra dermatologo e paziente, non solo nel caso di distanze coatte o non facilmente superabili.

L’archiviazione sistematica delle immagini ottenute, consentita dalle moderne piattaforme, rappresenta inoltre la base non solo per un controllo nel tempo della malattia, preziosissimo nel caso di tumori cutanei, ma anche per fornire materiale, all’elaborazione digitale ed alle potenzialità della non più futuribile intelligenza artificiale.

La cute spia dell'ambiente

La cute costituisce un organo che, assieme ai suoi annessi ed a tutti gli organi di senso, è il confine naturale tra la persona ed il suo ambiente interno - fisico, biologico, psichico, spirituale - ed il mondo esterno.

È facile immaginare quanto influiscano sull’uomo attraverso la cute e, ovviamente, in primis sulla cute stessa, i cambiamenti ambientali, da quelli climatici a quelli degli habitat naturali o antropici, e in particolare fattori come aumento delle temperature, variate condizioni di esposizione alla luce solare, presenza dì contaminanti e inquinanti nel particolato proveniente da industrie e autoveicoli, allergeni vecchi e nuovi, microrganismi (patogeni e non) che a loro volta mutano profondamente in relazione alle variazioni di umidità, clima e inquinamento sistematico dell’aria, dell’acqua, degli alimenti e così via. La moderna dermatologia deve perciò fare i conti col maggior rischio di tumori cutanei come linfomi, sarcomi, epiteliomi e col melanoma in aumento drammatico, che può essere definito quasi epidemico, forse proprio per il forte impatto che la cute e l’intero organismo ha con i numerosi agenti mutageni. C'è poi la grande questione delle nuove infezioni da microrganismi e parassiti, sempre più spesso resistenti agli antibiotici disponibili e ai nuovi farmaci e con espressioni cliniche molto aggressive.

La cute parla della salute del nostro organismo

La cute poi è sempre stata ed è ancor oggi una sorta di biglietto di presentazione del nostro organismo.E' sulla cute che riverberano, in modo più o meno evidente, non solo i malesseri lievi, ma anche le patologie internistiche più gravi, da cui la cute stessa può essere danneggiata, e divenire in molti casi patologicamente coinvolta, come frequentemente accade nelle malattie autoimmuni, infiammatorie o legate a disordini immunitari. Al dermatologo compete la grande sfida di cogliere i segnali precocemente presenti sulla cute, spia di quanto avverrà poi drammaticamente nell’organismo: sindromi cutanee parainternistiche o addirittura paraneoplastiche. Una patologia funzionale o neoplastica di una ghiandola endocrina, un disturbo dismetabolico, un diabete, una displipidemia, una malattia infiammatoria intestinale o di altri organi come il fegato, il pancreas, un qualunque tumore nascosto, possono dare un utile, precoce allarme attraverso la cute.

La difesa dei fragili

L'approccio alla tutela della salute ed alla prevenzione che la dermatologia offre si fa più prezioso nelle condizioni di fragilità maggiore, quali quelle rappresentate dalla popolazione infantile che non è risparmiata da affezioni cutanee esclusive della cute, come la dermatite atopica, ma anche espressione di sindromi genetiche, come quelle angiomatose, ittiosiche, e le alopecie gravi sindromiche. Analogamente la popolazione che invecchia è spesso multiproblematica e fragile per condizioni di cronicità curate in modo palliativo che danneggiano fortemente la pelle, come le reazioni cutanee ai trattamenti antitumorali di varia natura.

Il ritorno di malattie dimenticate

Infine, la dermatologia ha gli strumenti per contrastare la circolazione, trasmissione e contagio di malattie infettive storicamente dimenticate nel mondo occidentale, come la lebbra e la sifilide, reintrodotte dalla mobilità umana legata alla globalizzazione.

La sifilide, in particolare, insieme con l’AIDS e nuovissime patologie come il vaiolo delle scimmie, sta vivendo una grave recrudescenza, senza contare le meno gravi infezioni sessuali, come la scabbia, le papillomatosi, gli herpes.Tutta la patologia sessuale ed infettiva contagiosa trova la dermatologia su una frontiera nuova non solo di gravità ma anche di urgenza.