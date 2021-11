Merenda allo zoo per imparare divertendosi come convivere con il diabete

In occasione della giornata mondiale del Diabete, questa domenica, 14 novembre, alle 9,30, l’ Associazione "L'isola che non c'è" propone una giornata di sensibilizzazione e divertimento nel giardino zoologico di Napoli, tra l'altro arricchito dal recente arrivo di due giovani esemplari i giaguari.

L'iniziativa prevede una visita guidata fra gli animali ospiti dello zoo e una merenda per tutti i piccoli che fanno parte dell'associazione, come momento di incontro e aggregazione fra chi condivide diagnosi e vita, in modo da rafforzare la fiducia nella ricerca e l'aderenza ai protocolli terapeutici ma anche la consapevolezza di vivere una vita straordinaria.

Saranno presenti la presidente dell'Isola che non c'è, Rosanna Sannino, i medici referenti dei centri di Diabetologia delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Vanvitelli di Napoli e rappresentanti delle istituzioni cittadine (necessaria la prenotazione perché, per esigenze organizzative l'evento è a numero chiuso).