Uomini: svelato il segreto per vivere più a lungo delle donne

Fino al 1970 la tendenza ha visto le donne vivere molto più a lungo degli uomini. Poi, però, c'è stata ina lenta ma decisa inversione. A dirlo uno studio condotto da un team internazionale di studiosi condotto su ben 200 anni di dati anagrafici, dal 1751 al 2020, e pubblicato in questi giorni sul prestigioso British Medical Open Journal. "La probabilità degli uomini di sopravvivere alle donne" è il titolo della ricerca che giunge a risultati che sicuramente faranno discutere.

Anche se l'aspettativa di vita degli uomini è generalmente inferiore a quella delle donne, e i tassi di mortalità degli uomini sono più alti ad ogni età, gli uomini - dicono i ricercatori - hanno una concreta possibilità di sopravvivere alle donne.

Come gli uomini possono sopravvivere alle donne

Secondo la ricerca circa la metà degli uomini (il range va tra il 25% al 50%) può vivere più a lungo delle donne della stessa età. Per riuscirci, in base alle analisi compiute dal team di ricercatori, gli uomini devono semplicemente studiare e sposarsi.

Il segreto di lunga vita

Lo studio rivela che il 43% degli uomini che hanno una laurea, contro il 39% di chi ha solo il diploma di scuola superiore, vive più a lungo delle coetanee single e non sposate.

Incredibile ma vero, il segreto per vivere più a lungo, però, per gli uomini è il matrimonio: la metà degli uomini sposati, in base alla ricerca, vive infatti più a lungo delle coetanee single e non sposate. Il perché è decisamente banale: la laurea consente di avere lavori con retribuzioni più alte e dunque di vivere meglio. Ed è la donna, in genere, poi, ad accudire il compagno imponendogli stili di vita più salutari, come non fumare, non bere, seguire una dieta, fare sport. Ed è sempre la donna a notare se nel compagno c'è qualcosa che non va e a spingerlo ad andare dal medico.

La singletudine accorcia la vita alle donne

Di contro, in termini statistici, la singletudine sta decisamente accorciando la vita della popolazione femminile. Le donne single vivono cioè meno a lungo dei coetanei maschi sposati: la causa è l'adozione di stili di vita sbagliati dal fumo all'alcol, all'alimentazione errata, mancanza di prevenzione medica, stress emotivi per il lavoro o la vita di coppia. Le stesse cause che influivano su una più elevata mortalità degli uomini, insomma, hanno ora iniziato ad influire sulla longevità delle donne