Televisite e teleconsulti: inaugurati nuovi servizi al Policlinico Federico II

In pieno lockdown, per garantire continuità assistenziale ai pazienti cronici e soprattutto ai pazienti affetti da patologie rare, la Direzione Sanitaria del Policlinico Federico II attivava numerosi ambulatori in telemedicina, anticipando di fatto la normativa nazionale del dicembre 2020.

Oggi, a quasi due anni da allora, mentre l'epidemia mostra un andamento altalenante e, comunque, continua a fare vittime, nel mese dedicato alle malattie rare il Policlinico Federico II attiva nuovi servizi di telemedicina ad integrazione dell'ormai consolidata offerta assistenziale.

La televisita

Paragonabile alla tradizionale visita in presenza ma svolta a distanza in tempo reale, la televisita è offerta da una serie di ambulatori, soprattutto dedicati alle consulenze di specialisti esperti di malattie rare, grazie all'attivazione da parte della Regione Campania di una piattaforma informatica dedicata.

La piattaforma regionale consente di registrare il consulto, l'esito con la relativa diagnosi e la refertazione. Il risultato del teleconsulto è, infatti, un referto del nostro specialista delle malattie rare prodotto a seguito della richiesta del medico di una delle strutture sanitarie campane.

Le aree per cui è attivo il servizio di teleconsulto

Sono già attive le agende in teleconsulto nelle aree di endocrinologia pediatrica, allergologia pediatrica, emocoagulazioni e dislipidemie, immunodeficienze e allergologia, immunoreumatolgia.

"L'offerta sanitaria in teleconsulto attivata è rivolta ai consulti online tra medico e specialista con o senza la presenza del paziente. La visita in teleconsulto viene preparata in anticipo in base alla disciplina interessata e le varie strutture sanitarie della Campania possono richiedere un incontro con uno specialista della Federico II sulle patologie rare, sulla base delle agende di lavoro in teleconsulto elaborate ad hoc", sottolinea il direttore sanitario dell'Azienda Emilia Anna Vozzella.

"La televisita e il teleconsulto rappresentano un ampliamento delle opportunità di presa in carico e di cura per i pazienti ed offrono la possibilità per gli specialisti di fare rete e garantire un approccio interdisciplinare e di alta specializzazione. Dobbiamo lavorare in questa direzione soprattutto coinvolgendo i pazienti e condividendo con loro un progressivo avvicinamento alla tecnologia come strumento per migliorare la qualità dell'assistenza, preservando sempre i principi della personalizzazione delle cure e dell'umanizzazione dei percorsi", commenta il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Anna Iervolino.