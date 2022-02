Covid e malattie cardiovascolari: lo studio

Le persone che hanno avuto il Covid - 19 hanno un incremento del rischio di malattie cardiovascolari: è quanto viene messo in evidenza da uno studio condotto in USA e pubblicato su Nature Medicine.

Rischio cardiovascolare e Covid

Lo studio pubblicato su Nature Medicine rileva non solo l’aumentata incidenza di rischio cardiovascolare acuto ma anche di esiti cardiovascolari cronici.

Gli esiti cardiovascolari aumentano con la gravità dell'infezione, ma il rischio indotto dal virus sembra non risparmiare quasi nessuno.

Covid 19 e trombofilia

Dallo studio si evince che il rischio di un evento avverso cardiovascolare ha come massima espressione l'infarto del miocardio e l’ictus.

Vista dunque l'incidenza delle malattie cardiovascolari e la diretta correlazione con il coronavirus di eventi trombotici, già dall'inizio della pandemia avevamo segnalato la necessità di effettuare uno screening con indagini specifiche volte ad identificare i soggetti maggiormente predisposti alle patologie cardiovascolari.

Nello specifico ci siamo più volte soffermati sulla necessità di identificare i soggetti che hanno predisposizione genetica alla trombofilia, da indagare tramite il pannello trombofilico.

Trombofilia: cosa è e come sapere se se ne soffre

La trombofilia è una predisposizione genetica ad eventi tromboembolici. Nella maggior parte dei casi si tratta di difetti o alterazioni di uno o più fattori della coagulazione dovuti a mutazioni geniche.

Le mutazioni genetiche particolarmente interessate sono quelle dovute alla variazione del gene per fattore V Leiden e la variazione del gene della protrombina (fattore II) che predispongono a rischio di trombosi venose: questi due fattori, che da soli determinano variazioni, sono presenti nel 4-6% della popolazione europea, dato, quest’ultimo, fin troppo trascurato.

Altre varianti sono

il polimorfismo del fattore beta fibrinogeno, che predispone a trombosi venosa;

il polimorfismo del gene pai 1 (attivatore del plasminogeno) che predispone al rischio di malattie coronariche;

l’MTHFR (C6,7 T - A1298 C) che, se correlato a un aumento della omocisteina, aumenta il rischio cardiovascolare;

il polimorfismo del gene ACE il cui genotipo DD (delezione in omozigosi) associato ad aumento dei livelli plasmatici dell'enzima ACE, determina un incremento di rischio cardiovascolare;

sono anche presenti altre varianti che sono rilevate nel pannello trombofilico.

Covid, vaccino, infarto e adolescenti

L'autopsia su due adolescenti morti dopo la vaccinazione ha evidenziato che la causa del decesso era dovuta a lesioni miocardiche con conseguente infarto miocardico. Dopo tale riscontro, sarebbe opportuna una verifica delle cause del decesso nei casi sospetti, che di solito sono aspecificamente classificati come “morte per Covid”, mentre non si può escludere altra causa.

Sarebbe opportuno invece cercare sempre la vera causa facendo gli opportuni approfondimenti in primis mediante il pannello trombofilico.

Appare infatti evidente la necessità di un approfondimento mediante la valutazione dello stato immunitario associato allo studio della trombofilia genetica.

Prof. Corrado Perricone – Ematologo e già responsabile del Centro di Immunoematologia dell’AORN Santobono Pausilipon, già componente del Consiglio Superiore della Sanità. Responsabile del comitato scientifico della fondazione Mediterraneo

Di Fabio Perricone – Medicina Clinica e Sperimentale. Membro del comitato scientifico della fondazione Mediterraneo.