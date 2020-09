Mal di testa "dietro gli occhi": cos'è e cosa sapere

Ci sono mal di testa insidiosi e fastidiosi che colpiscono la zona retro-oculare. Li ha passati in rassegna Kaizen, nota agenzia di Digital Pr londinese, in collaborazione con l'e-commerce Lenstore per capire le loro conseguenze sulla vista e, soprattutto, evidenziare i rimedi più idonei:

Che cos'è il mal di testa ‘dietro agli occhi’

A causa dell'emergenza epidemica da Covid-19, molti si sono ritrovati a lavorare in smart-working, in condizioni non sempre ideali per la postura e per la vista: a casa, infatti, è difficile trovare sedie con un supporto adeguato per la schiena, la distanza dagli schermi non sempre è ottimale e neanche l'illuminazione per chi lavora al pc leggendo documenti cartacei. Ed è proprio l'uso prolungato di strumenti digitali in cattive condizioni ambientali a provocare l'insorgere di diversi tipi di mal di testa che colpiscono l'area dietro agli occhi:

mal di testa frontale: si manifesta come un dolore lieve o acuto sulla fronte e sulle tempie. Generalmente è causato dallo stress ma anche da disidratazione, problemi posturali e affaticamento agli occhi, spesso dovuto ad una costante esposizione agli schermi.

cefalea a grappolo: si manifesta con dolore di breve durata a intervalli, localizzato in genere su un solo lato. E' generalmente piuttosto doloroso e può essere preceduto da altri sintomi: occhi rossi o lacrimanti, gonfiori, arrossamento della pelle e problemi di congestione.

nevralgia occipitale: si localizza nella parte superiore del collo o dietro al capo per poi concentrarsi dietro agli occhi e sullo scalpo, con fitte ripetute o costanti. Solitamente colpisce chi soffre già di emicrania ed è il risultato di irritazioni o lesioni dei nervi occipitali che rendono particolarmente sensibili alla luce.

emicrania: si caratterizza per sintomi collaterali come nausea, vomito e sensibilità alla luce e al suono. Esistono tre tipi diversi di emicrania: con aura, in cui il dolore è preceduto dalla percezione di lampi di luce che abbagliano, punti ciechi o, comunque, sintomi visivi ad entrambi gli occhi; senza aura, il tipo più comune, con mal di testa ricorrente e diffuso; emicrania con aura senza mal di testa, che si manifesta quando il paziente ha una sintomatologia multipla ma non sempre il mal di testa vero e proprio.

Come prevenire e curare il mal di testa ‘dietro agli occhi’

Sebbene molti tipi di mal di testa possano essere gestiti con appositi farmaci, da far prescrivere allo specialista o al medico di famiglia, il segreto per combattere è la prevenzione con:

sonno regolare - il sonno irregolare, che significa dormire poco o dormire troppo a lungo, è una delle principali causa di mal di testa. E' fondamentale dormire dalle sei alle otto ore .

attività fisica - esercizio regolare e aria aperta, ogni giorno, sono sempre di grande aiuto.

postura fisica - è importante utilizzare adeguate sedute, con supporto schienale. Fondamentale, inoltre, se si lavora al pc prendere pause regolari durante le quali passeggiare, fare stretching e seguire la regola del 20: ogni 20 minuti fissare un oggetto lontano 20 metri per 20 secondi.

occhio al pc - ricorda di posizionare lo schermo a 50-100 cm di distanza dal viso, per ridurre l’affaticamento agli occhi e per evitare di inclinare la schiena in posizioni dannose.

idratazione - la disidratazione è una delle cause principali di mal di testa: assicurati di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, mai tutta assieme ma a ritmo costante

medicinali - prima di assumere qualsiasi prodotto, meglio chiedere al proprio medico

riposo - da non sottovalutare una siesta pomeridiana, possibilmente in una stanza silenziosa e al buio.

massaggio - un massaggio alla testa può aiutare a ridurre la tensione che contribuisce al dolore

impacchi - impacchi caldi o freddi sulla testa possono contribuire a bloccare i primi sintomi

esame della vista - utilizzare occhiali o lenti a contatto sbagliate può affaticare gli occhi e scatenare il mal di testa: fa' controlli regolari presso il tuo oculista.

Il mal di testa è provocato da diversi fattori e può verificarsi per svariate ragioni. E' comunque sempre importante consultare il proprio medico e/o uno specialista