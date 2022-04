“Make-up per un sorriso”, giornata dedicata alla salute e alla bellezza

Presso il poliambulatorio ACISMOM dell’Ordine di Malta, la responsabile sanitaria dottoressa Nadia Russo, specialista in dermatologia e laser terapia, ha organizzato una giornata dedicata alla salute e alla bellezza. Donne in primo piano grazie al progetto “Make-up per un sorriso” Il noto visagista Rene Bonante, medici e psicologi hanno messo a disposizione la loro professionalità al servizio di quanti hanno scelto di sottoporsi a visite di esperti specialisti e consulenze gratuite del truccatore delle dive. “È stata una esperienza che sicuramente ripeteremo- ha dichiarato la dottoressa Russo- Il nostro obiettivo è avvicinare i pazienti alla prevenzione. Il prossimo 14 maggio daremo vita ad una giornata dedicata al controllo dei nei. Dopo la forzata battuta d’arresto dovuta al Covid, è tempo di puntare i fari su tante patologie che non devono essere trascurate.

Il 28 maggio focus sul di aggiornamento sul Covid.