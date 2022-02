A Napoli task force di esperti per studiare il Long Covid e aiutare chi ne soffre

Si chiama FACTA, acronimo di Federico II against Covid Task Force, il dream team di esperti che sarà presentato giovedì, 24 febbraio, alle ore 10, presso il Centro congressi della Federico II di Napoli, in via Partenope.

Facta è la prima task force multidisciplinare di ricerca sulle conseguenze da Covid 19 dell’Università Federico II di Napoli: “Siamo fortemente orgogliosi di aver potuto unire, in nome di un obiettivo così importante, una rete multidisciplinare di esperti del nostro Ateneo così estesa ed in grado di studiare e analizzare gli effetti del long Covid da molteplici punti di vista in grado di offrire una visione d’insieme completa. Confidiamo, con il nostro lavoro sinergico, di poter offrire alla comunità scientifica nei prossimi mesi degli importanti risultati e ai pazienti un metodo di cura quanto più completo ed efficace possibile. L’occasione sarà utile per poter mostrare anche i dati preliminari del primo studio condotto dalla task force approvato dal comitato etico Federico II e registrato su ClinicalTrials.Gov”, spiega la professoressa Annamaria Colao che ha promosso l’iniziativa alla quale partecipano numerose eccellenze dell’Università Federico II di Napoli quali i professori Maria Triassi, Ivan Gentile, Rosario Pivonello, Gabriella Fabbrocini e Alessandro Sanduzzi Zamparelli.