Latte materno e allergie: straordinaria scoperta made in Campania

Il latte materno contiene un immunoregolatore dall'azione protettiva molto potente contro le allergie: si chiama butirrato e a scoprirlo sono stati i ricercatori del Ceinge-Biotecnologie in collaborazione con i colleghi dell'università di Salerno, del Cnr-Consiglio nazionale delle ricerche e Ospedale Evangelico Betania.

100 mamme donano il latte

La ricerca, pubblicata sulla rivista Allergy, si è avvalsa della collaborazione di 100 mamme della nostra regione, che hanno donato un campione di latte nei primi mesi di allattamento. I ricercatori sono così riusciti a isolare il butirrato.

Qual è l'ingrediente segreto del latte materno che neutralizza gli allergeni

"Il butirrato è un piccolo acido grasso a catena corta, capace di regolare efficacemente tutti i principali meccanismi di difesa contro la comparsa delle allergie nei più piccoli", ha spiegato all'Ansa Roberto Berni Canani, direttore del Laboratorio di Immunonutrizione del Ceinge e coordinatore dello studio.

Butirrato e dieta mediterranea

La ricerca dimostra anche che i livelli di butirrato nel latte materno sono influenzati dalla dieta materna: più è sana e aderente alla dieta mediterranea, più elevati sono i livelli di butirrato.

Come è facile intuire, le implicazioni dello studio sono davvero notevoli: non solo viene spiegato perché il latte materno non ha sempre un adeguato potere protettivo nei confronti delle allergie, dipendendo dai livelli di butirrato, ma diverrebbe anche possibile "potenziarne" l'efficacia immunoregolatrice modulando la dieta e, non ultimo, conferire efficacia anti-allergeni anche al latte in polvere integrandolo con il butirrato