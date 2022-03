Influenza aviaria, la situazione attuale e i rischi per l'uomo|VIDEO

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno vuole fare chiarezza sul virus dell'influenza aviaria, spiegare se esiste la possibilità di infettare anche l'uomo e se, il consumo di carne e uova rappresenti un rischio reale.

Cos'è l'influenza aviaria

E’ una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce numerosi volatili domestici tra cui polli, anatre, tacchini, faraone, nonché uccelli selvatici. Gli animali si infettano per via respiratoria e/o oro-fecale. Questa malattia rappresenta un problema non solo per la sanità animale ma anche per la sanità pubblica e per l'economia. Basti pensare che dai primi focolai del 2021 ad oggi sono stati aperti oltre 300 focolai di cui la stragrande maggioranza localizzati in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, in sofferenza per la perdita di milioni di capi, abbattuti o morti, per la malattia. I virus influenzali di tipo A sono i più importanti sotto il profilo di sanità pubblica in quanto colpiscono uccelli, polli, suino, cavallo, uomo.

L'Izsm, dichiara il Direttore Generale Antonio Limone, grazie ad una costante attività di sorveglianza garantisce un elevato livello di sicurezza della salute animale e della salubrità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole.