Un nuovo ecografo in regalo al Policlinico

Programmata per venerdì prossimo, 26 febbraio, alle ore 10.30, presso la Biblioteca “Nicola Vaglio” - Edificio 9 - dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, la consegna di un ecografo di ultima generazione da parte della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e Fondazione Vodafone Italia, impegnate in prima linea dall'inizio della pandemia con iniziative a supporto dell'emergenza sanitaria.

L’ecografo, dotato di 3 sonde, è in grado di realizzare ecografie di secondo e terzo livello per la diagnosi accurata della salute del nascituro. Il macchinario donato contribuirà a realizzare percorsi nascita sicuri per le mamme e i loro bambini nell'ambito del Progetto Maternità Covid 19 della Fondazione Francesca Rava sostenuto da Fondazione Vodafone Italia.

Alla consegna dell'attrezzatura interverranno Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II; Vincenzo Alaia, Presidente della V Commissione “Sanità e sicurezza sociale” della Regione Campania; Giuseppe Bifulco, Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Materno-Infantile; Mariavittoria Locci, responsabile dell’UOSD di Patologia Materno fetale e del Percorso Nascita dell’Azienda; Emma Bajardi, Project Manager della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus; Francesco Mollica, Ran Manager di Vodafone Italia in rappresentanza di Fondazione Vodafone.