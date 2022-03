Ictus ischemico: sistema di intelligenza artificiale per gestire il triage dei pazienti al Policlinico Federico II. E' la prima volta in Italia

Sulla base di convenzioni con ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud e ASL di Caserta, l'equipe della Neuroradiologia Interventistica del Policlinico Federico II guidata dal Prof. Francesco Briganti in un anno di attività ha accolto e gestito 120 pazienti campani colpiti da ictus ischemico. La rete interaziendale si è mostrata capace di dare risposte concrete e tempestive sul territorio regionale - spiega un comunicato dell'azienda, aggiungendo che della progettualità si discuterà questo mercoledì, 30 marzo, a partire dalle ore 14.00, nell’Aula magna di Biotecnologie.

In occasione dell’incontro sarà presentato un innovativo sistema di intelligenza artificiale, installato per la prima volta in Italia, e tra le prime esperienze in Europa, che consentirà alla Neuroradiologia Interventistica dell’azienda federiciana di migliorare la tempistica ed ottimizzare il percorso di accoglienza e gestione.dei pazienti con ictus ischemico, per la cui ripresa ottimale è fondamentale la rapidità di intervento mirato.

Ai lavori, con il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II Anna Iervolino, il rettore dell'Università federiciana Matteo Lorito, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Maria Triassi, il Presidente Agenas Enrico Coscioni e i direttori generali delle Aziende sanitarie coinvolte nella rete regionale stroke.