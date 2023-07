Sound, Light & Gender. The Senses in Medicine: l’evento sull’approccio multidisciplinare sulla medicina

Un evento per discutere e confrontarsi sulla medicina con un approccio multidisciplinare, privilegiando la commistione delle diverse figure professionali. È questo il senso di Sound, Light & Gender. The Senses in Medicine, l’evento organizzato dall’associazione Mascod che si terrà il 12 e 13 Luglio presso l’Auditorium Duca di Martina, in via Cimarosa 77 a Napoli. Due giorni di sessioni scientifiche, con ampio spazio alla discussione interattiva trrelatori e partecipanti. L’obiettivo è ottenere un approccio globale sia per la prevenzione che per la cura delle problematiche della salute mediante le sinergie fra le varie discipline. L’evento è patrocinato da AGEO, AOGOI, Comune di Napoli, CSV NAPOLI, Ordine dei Medici, Ordine della Professione di Ostetricia della Provincia di Napoli, SCCAL, SIA, SIAMS, SIE, SIFES, SIGIS, UNISOB. Responsabili Scientifici: Fabio Perricone e Rosario Pivonello; Presidenti Onorari: Antonio Chiantera e Annamaria Colao; Segreteria Scientifica: Cristina de Angelis, Francesco Garifalos, Davide Menafra, Gabriele Saccone, Rosanna Zapparella; Segreteria Organizzativa: Panta Rei Società Benefit S.R.L

12 Luglio 2023

9:00 - 09:30 Saluti delle Autorità

Comune di Napoli – Assessore alla Salute e al Verde - Vincenzo Santagata

Ordine Medici di Napoli – Presidente Ordine dei Medici - Bruno Zuccarelli

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Magnifico Rettore Matteo Lorito

Scuola di Medicina e Chirurgia – Presidente Maria Triassi

Cattedra UNESCO Università degli Studi di Napoli “Federico II” Educazione alla Salute ed allo Sviluppo Sostenibile – Annamaria Colao

9:30 – 9:40 Introduzione: Rosario Pivonello

9:40 – 9:50 Presentazione: Fabio Perricone

09:50 – 10:10 Lettura Magistrale – Filippo Ubaldi – Nuove strategie nella stimolazione ovarica controllata nella moderna ART – Presenta Fabio Perricone

SESSIONE I: SUONO

Presidenti: Andrea Lenzi, Rosario Pivonello

10:10 – 10:20 Introduzione alla sessione – Andrea Lenzi, Rosario Pivonello

Moderatori: Rosa Ariviello - Renata Simona Auriemma - Luigi Cobellis

10:20 – 10:35 Orchestra degli ormoni ed infertilità femminile: strategie terapeutiche personalizzate per la stimolazione ovarica – tra gonadotropine e nutraceutica (Elisabetta Trabucco)

10:35 – 10:50 Orchestra degli ormoni ed infertilità maschile idiopatica: strategie terapeutiche personalizzate per l’induzione della spermatogenesi – tra gonadotropine e nutraceutica (Daniele Santi)

10.50 – 11:00 Discussione (Pietro D’Alessandro - Francesco Garifalos)

11:00 – 11:10 Intervento artistico (Suoni e Parole)

11:10 - 11:50 Coffee Break.

Accoglienza musicale

11.50-12.00 Intervento artistico (Suoni e Parole)

SESSIONE II: LUCE

Presidente: Katherine Esposito

12:00 – 12:10 Introduzione alla sessione - Katherine Esposito

Moderatori: Pasquale de Franciscis – Giovanna Muscogiuri - Mario Passaro

12:10– 12:25 Luci ed Ombre: ruolo di fotoperiodo e fluttuazioni della vitamina D nelle stagioni sulla salute umana (Fiammetta Romano)

12:25 -12:40 Luci ed Ombre: impatto dell’ipovitaminosi D su riproduzione e sessualità e ruolo dell’integrazione (Davide Menafra)

12.40-12.55 Focus sulla fertilità: dalla contraccezione alla procreazione assistita – luci ed ombre (Anna Sansone)

12:55 – 13:05 Discussione (Cristina de Angelis – Antonietta Gorga)

13:05 – 13:15 Intervento artistico (Luci ed Ombre)

13:15 – 14:15 Lunch

Intervento Live – In collegamento dalla Clinica Ruesch

Accoglienza musicale

14:15 – 14:35 Lettura Magistrale – Francesco Lombardo - Terapia ormonale di affermazione di genere: i cambiamenti di gusto, olfatto e voce nelle persone AFAB ed AMAB – Presenta Rosario Pivonello

SESSIONE III: GENDER

Presidenti: Cristofaro De Stefano, Rosario Pivonello

14:35 – 14:45 Introduzione alla sessione – Cristofaro De Stefano, Rosario Pivonello

Moderatori: Cristiano Scandurra – Stefano Zarrilli

14:45 – 15:00 L’essenziale è INvisibile agli occhi: terapia ormonale personalizzata di affermazione di genere, rimodellamento dell’immagine corporea e sessualità – il continuum (Carlotta Cocchetti)

15:00 – 15:15 L’essenziale è INvisibile agli occhi: preservazione della fertilità nel percorso di affermazione di genere (Donatella Paoli)

15:15 – 15:30 L’essenziale è VIsibile agli occhi: terapia chirurgica di affermazione di genere e rimodellamento dell’immagine corporea (Simone La Padula & Ciro Imbimbo)

15:30 – 15:40 Discussione (Raffaella Di Mase - Alessia Fiorenza – Antonio Ruffo - Nunzia Verde)

15-40 – 16.00 Lettura Magistrale Conclusiva – Carlo Foresta – La temperatura e la fertilità: da alleati a nemici - Presenta Fabio Perricone

16:00 – 16:30 Tavola rotonda - Il senso dell’arte in medicina - Alessandro Giamattei -– Carlo Liverani - Marco Rigatti – Luigi Stradella.

Conducono: Angelo Cirasa - Fabio Perricone - Rosario Pivonello.

16.30 - 16.40 Intervento artistico (Arte in Movimento)

16:40 – 17:00 Conclusioni Rosario Pivonello – Fabio Perricone

Durante evento Esposte le opere di MedinArt (medici artisti) e degli artisti ospiti

13 Luglio 2023

8:30 - 9:00 Registrazione Partecipanti

Accoglienza musicale

9:00 - 09:30 Saluti delle Autorità

Comune di Napoli - Assessore politiche giovanili – Chiara Marciani

Coordinatore medico legale INPS - Corrado Pietrantuono

Segretario provinciale MMG - Luigi Sparano

Ordine delle Ostetriche - Rosanna Zapparella

Consiglio Universitario Nazionale – Daniele Gianfrilli

9:30 – 9:40 Introduzione: Fabio Perricone

9:40 – 9:50 Presentazione: Rosario Pivonello

9:50 – 10:10 Lettura Magistrale – Linda Vignozzi - La libido e il con TATTO: ruolo del network neuroendocrino sulla funzione vascolare clitoridea – Presenta Rosario Pivonello

SESSIONE I: TATTO e GUSTO

Presidente: Annamaria Colao

10:10 – 10:20 Introduzione alla sessione – Annamaria Colao

Moderatori: Giuseppe Bellastella – Chiara Graziadio – Carlo Liverani

10:20 – 10:30 The Lost Penis Syndrome: approcci personalizzati tra terapia medica, chirurgia e trattamento delle disfunzioni sessuali (Daniele Mollaioli)

10:30 - 10:40 Percezioni in gravidanza (Paola Salzano)

10:40 – 10:50 Il sesso nel piatto: pro e contro dello stare a tavola ed integrazione nutraceutica (Maria Ida Maiorino)

10:50 – 11:00 Less is more: dieta chetogenica e fertilità maschile (Massimiliano Caprio)

11:00 – 11:10 Less is more: dieta chetogenica e fertilità femminile (Luigi Barrea)

11:10 – 11:20 Diabete riproduzione e sessualità maschile: quali evidenze sulle nuove terapie antidiabetiche? (Giuseppe Defeudis)

11:20 – 11:30 Diabete riproduzione e sessualità femminile: quali evidenze sulle nuove terapie antidiabetiche? (Nunzia Verde)

11:30 – 11:45 Discussione (Gennaro Barbuto - Davide Menafra - Gabriele Saccone)

11:45 – 11:55 Intervento artistico (Sensi e Parole)

11:55 - 12:20 Coffee Break

Accoglienza musicale

12:20 – 12:40 Lettura Magistrale – Giovanni Corona - Anosmia, disfunzione riproduttiva e sessuale da Covid-19: ruolo dell’ipogonadismo e della terapia con testosterone – Presenta Rosario Pivonello

SESSIONE II: OLFATTO

Presidente: Andrea Isidori

12:40 – 12:50 Introduzione alla sessione – Andrea Isidori

Moderatori: Nicola Fortunato - Fabio Perricone – Rosario Pivonello

12:50 - 13:05 Alterazioni dell’olfatto in gravidanza: mito o realtà? (Agostino Menditto)

13:05 – 13:20 Ipogonadismo ipogonadotropo congenito maschile con e senza difetti olfattivi: terapia sostitutiva e gonadotropine (Marco Bonomi)

13:20 – 13:35 Il fiuto intuitivo degli spermatozoi (Andrea Garolla)

13:35 – 13:50 Olfatto, ossitocina e sessualità (Alessandra Graziottin)

13:50 - 14:00 Discussione (Patrizia Curci – Antonio De Fraia - Gabriella Vullo)

14:00 – 14:05 Intervento artistico (Sensi e Parole)

14:05 – 15:00 Lunch

Intervento artistico in collegamento con la Clinica Ruesch

Accoglienza musicale

15:00 – 15:20 Lettura Magistrale – Carlo Alviggi – Ormoni, ambiente ed epigenetica – Presenta Fabio Perricone

SESSIONE III: UDITO E VISTA

Presidenti: Maria Vittoria Locci, Antonio Mollo

15:20 – 15:30 Introduzione alla sessione – Maria Vittoria Locci

Moderatori: Daniele Gianfrilli - Giampaolo Mainini – Rosanna Zapparella

15:30 – 15:45 Le forme e le vibrazioni dalla gestazione alla menopausa (Maurizio Guida)

15:45 – 16:00 Anche l’occhio vuole la sua parte: medicina clinica e nutraceutica nell’induratio penis plastica (Francesco Garifalos)

16:00 – 16:15 Anche l’occhio vuole la sua parte: chirurgia e medicina estetica nell’induratio penis plastica (Antonio Ruffo)

16:15 – 16:30 Disfunzione erettile ed il corpo ritrovato: medicina clinica e nutraceutica vs medicina alternativa (Andrea Sansone)

16:30 – 16:40 Discussione (Rachele Capasso - Francesco Trama – Amerigo Vitagliano)

16:40 – 16:50 Intervento artistico (Suoni e Parole)

16:50 – 17.05 Coffee Break

Accoglienza musicale

17.05 – 17:15 Lettura Magistrale – Franco Rendano – Arte e Chirurgia

SESSIONE IV: MEDICINA UMANA

Presidenti: Melicia Comberiati, Giovanna De Rosa, Antonio Miniaci

17:15 – 17:25 Introduzione alla sessione – Paola Villani

Moderatori: Isabella Continisio - Titta Fiore – Valeria Iacobacci

17:25 – 17:35 Presenta sessione – Lucia Fortini

17:35 - 17:45 Giovani, sessualità e prevenzione (Vincenzo De Falco & Fabio Perricone)

17:45– 17:55 Luci, suoni e benessere (Salvatore Sannino)

17:55 – 18:05 Musica, colori e arti mediche (Massimo Capaccioli)

18:05 – 18:10 Discussione (Valeria Maresca – Gianluca Monti)

18:10 – 18:20 Intervento artistico (Suoni e Parole)

18:20 - 18:45 Conclusioni Fabio Perricone - Rosario Pivonello, Questionari e fine dei lavori

18:50 Aperitivo finale

Esibizione live evento artistico - Esposte le opere di MedinArt (medici artisti) e degli artisti ospiti

Responsabile interventi artistici Carlo Avitabile