Candida auris: il fungo killer che sta facendo tremare il mondo. Allarme in Italia

L'EpiCentro, il centro epidemiologico dell'Istituto superiorire di sanità avvisa che Candida auris è un fungo. Isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino “auris”) di una paziente, la sua presenza è stata accertata in campioni provenienti dalla Corea e risalenti al 1996. I primi focolai in Europa sono stati individuati in Francia, nel 2015. 300 i casi accertati in Italia dal 2019 al 2021, con focolai nelle regioni Liguria, Emilia Romagna e Veneto.

Perché la Candida auris è una minaccia seria

Il fungo attecchisce per contatto con superfici o persone "colonizzate". Negli esseri umani si annida in genere sulla pelle, comunemente nel tratto urogenitale e occasionalmente nel tratto respiratorio. Può provocare infezioni invasive come candidemia, pericardite, polmonite e compromissioni del tratto urinario.

Per le istituzioni sanitarie "rappresenta una seria minaccia per la salute globale" innanzitutto perché si caratterizza per una multifarmaco-resistenza ma anche perché è molto infettivo ed è in grado di creare biofilm che lo proteggono dai disinfettanti ed è quindi particolarmente resistente sulle superfici. È inoltre di difficile identificazione (richiede specifici reagenti). Tutto questo significa che la colonizzazione può proliferare e provocare focolai epidemici.

Chi rischia di più

I rischi maggiori sono a carico dei soggetti con immunocompromissione, nei quali può causare infezioni gravi e le forme invasive hanno un'alta letalità. Si tratta

di chi ha problemi di salute;

è ospedalizzato o ricoverato;

necessita di dispositivi medici come cateteri vescicali, cateteri venosi centrali, tubi per tracheotomia, ecc);

ha un sistema immunitario indebolito.

Sintomi e diagnosi

I segni e sintomi dell’infezione variano in base al sito corporeo interessato e spesso non sono evidenti. In genere il paziente colonizzato mostra infezioni del torrente ematico; infezioni intra-addominali; infezioni di ferite; otiti.

Il fungo è stato repertato nel liquido biliare; nel tratto respiratorio; nell'urina "ma non è ancora chiaro - scrive l'Istituto superiore di sanità - se possa provocare infezioni, a polmoni e vescica".

Per la diagnosi è necessario un esame colturale dei fluidi corporei con strumenti diagnostici basati sulla tecnologia MALDI-TOF (Matrix Assisted Desorption Ionization - Time Of Flight), ma non tutti i database di riferimento degli spettrometri MALDI-TOF includono questa specie. È quindi indispensabile un test di suscettibilità agli antifungini per escludere la terapia con antimicotici cui è resistente.

Anche dopo il trattamento per le infezioni invasive, i pazienti rimangono generalmente colonizzati per lunghi periodi, pertanto, devono essere mantenute tutte le misure di controllo e prevenzione.