Forum presbiopia: grande successo a Napoli

E' in corso di svolgimento e terminerà domani 6 novembre il Forum Presbiopia 2023, evento dedicato al mondo dell'ottica. Al Royal Continental, sul lungomare di Napoli, si sono incontrati ottici, optometristi e oculisti, provenienti anche dall'estero, per parlare di un problema visivo molto importante e che coinvolge solo in Italia circa il 40% della popolazione. L'evento, presentato da Nicola Di Lernia e da Michela Vuga, ha visto la partecipazione delle migliori aziende di lenti oftalmiche internazionali. Focus sulla presbiopia e su giovani portatori di lenti ed occhiali progressivi. Nel corso dell'evento premi a centri ottici per la gestione della presbiopia e premi alla carriera 2022 a professionisti del settore.