Il Maschio Angioino alle 20.00 di stasera si colora di viola

La Giornata Internazionale dell'Epilessia è un evento mondiale che ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, promuove la consapevolezza verso una malattia neurologica cronica tra le più diffuse che colpisce 50 milioni di persone al mondo in più di 130 paesi, di cui 6 milioni in Europa e 500 mila in Italia, con un un’incidenza in aumento nell’età infantile e senile.ù

In Italia la LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia, in occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, che cade il 14 febbraio, lancia l’iniziativa “Io vedo le stelle”: perché - spiega un comunicato - anche con l’Epilessia si può splendere e brillare, nonché realizzare i propri sogni e desideri.

Per l'occasione il Maschio Angioino, alle ore 20, si illuminerà di viola, colore simbolo della lotta all’epilessia. In contemporanea si accenderanno luci viola sui monumenti principali delle altre città d'Italia