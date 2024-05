Patologie del colon-retto: la cura passa per le terapie personalizzate

La Coloproctologia è la specialità medica che si occupa dello studio e della cura delle patologie a carico dell'intestino e del distretto ano-rettale, che sono molteplici e spesso assai invalidanti o tali da compromettere notevolmente la qualità di vita come il tumore del colon-retto, il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, ma anche emorroidi, fistole e incontinenza fecale,

Una risposta efficace viene dalle più recenti novità in campo chirurgico e farmaceutico. Tecnologie operatorie di ultima generazione, con l'ausilio di microlaser e intelligenza artificiale in uno con i farmaci di ultima generazione consente al paziente una qualità di vita ottimale, ma la diagnosi corretta e tempestiva è fondamentale.

"La varietà delle argomentazioni di questa disciplina, e delle sub discipline che ne derivano, ha portato ad una inevitabile innovazione della pratica clinica corrente ed all'introduzione di nuovi percorsi terapeutici - spiega il dottore Antonio Canero, coloproctologo, già coordinatore della Società Italiana di Chirurgia colon rettale per la Regione Campania, dirigente medico di Chirurgia generale e d'urgenza del presidio ospedaliero San Francesco D'Assisi di Oliveto Citra - con l'ausilio di sempre più moderni dispositivi medici assieme a cure personalizzate, impiegate per contrastare patologie spesso insidiose ed invasive come il tumore del colon-retto, il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, e anche di quelle di minor rilievo come emorroidi, fistole, incontinenza fecale, trattate nel caso specifico, con ausilio di laser o con procedure mininvasive.

Le prospettive sono incoraggianti, anche grazie ad attività di prevenzione ed a diffuse opportunità che assicurano risultati eccellenti rispetto solo a pochi anni fa, in termini di aspettative di vita'.

Le molteplici e migliorative evoluzioni e i notevoli progressi medici avvenuti nell'ambito della Colo-proctologia, saranno al centro dei lavori dell'International Congress 'New Trend and Actual Standard in Coloproctology', in programma il prossimo 24 e il 25 maggio 2024 all'Hotel Mediterranea di Salerno, organizzato dal dottore Antonio Canero, con la presidenza onoraria del dottore Annibale D'Arco.

Particolarmente attesi, in particolare, gli interventi dei prof. R.J Nicholls, del St Mark's Hospital London, e Ludovico Docimo, dell'AOU Vanvitelli Napoli.

Parallelamente ai lavoro convegnistici, sarà inoltre possibile seguire lo specifico Corso "Stoma Care: il Ruolo dello Stomaterapista dalla Sala Operatoria al Domicilio", indirizzato ai dottori in Scienze infermieristiche e stomoterapisti, fondamentali nella gestione dei pazienti stomizzati.