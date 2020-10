Emicrania, in Campania 600mila persone ne soffrono: "C'è una nuova terapia"

In Campania sono 600mila le persone che soffrono di emicrania, molto spesso donne. Lo certifica Antonio Russo, responsabile del Centro Cefalee del Policlinico Vanvitelli. L'emicrania - riconosciuta come malattia invalidante - colpisce 6 milioni di italiani e "toglie qualità di vita al paziente con ripercussioni sul sociale e sul lavoro", spiega Gioacchino Tedeschi, direttore della Clinica neurologica del Policlinico Vanvitelli.

L'unico farmaco approvato è la tossina botulinica, con un'efficacia introno al 70%. "Ci sono anche gli anticorpi monoclonali contro il CGRP, molecola che viene rilasciata durante le crisi di emicrania. Anche dal punto di vista della somministrazione questi anticorpi sono 'comodi' perché si tratta di una volta al mese e, per quanto sappiamo fino ad ora, hanno una totale assenza di effetti collaterali", aggiunge Tedeschi. "Questi nuovi farmaci possono essere somministrati solo in pazienti che sono stati non responsivi a tre trattamenti precedenti e che hanno almeno otto crisi al mese. Saranno ugualmente in molti a chiedere di avere accesso a questa nuova terapia".