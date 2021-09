Depressione post partum in aumento nell'era Covid

/ Via Argine, 604

“Quando nasce un bambino, nasce una mamma. Entrambi hanno bisogno di sicurezza”: all’insegna di questo slogan ha preso il via, presso il Centro Sociale Casa mia-E. Nitti in viale delle Metamorfosi 340, a Ponticelli, il progetto per la prevenzione della depressione post-partum dell'Ospedale Betania.

Il programma si inserisce nell'ambito delle iniziative per la Giornata mondiale della Sicurezza dei Pazienti, istitutita a partire dal 2019 dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. L’edizione 2021 si focalizza sulla sicurezza delle cure materne e neonatali.

Epidemia e depressione: le evidenze

“La sensazione, basandosi sull’esperienza clinica, l’hanno avuta in tanti, in questi mesi. Ai tempi del Covid-19, ginecologi, ostetriche e psicologi hanno visto peggiorare la salute mentale delle gestanti e delle neomamme. Le risposte raccolte tra coloro che hanno seguito (e continuano a seguire) le donne incinte sono state pressoché unanimi. E i primi dati sembrano confermare le impressioni. Durante la pandemia, quello delle donne incinte rappresenta un target sensibile al peggioramento delle condizioni psicologiche. Valutando la presenza di alcuni possibili campanelli d’allarme, i ricercatori hanno riscontrato un sensibile peggioramento delle condizioni psicologiche delle donne”, spiega il dott. Marcello Napolitano, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Evangelico Betania che ha presentato il progetto.

“L’obiettivo di questo progetto è avviare a percorsi di accompagnamento e di accoglienza delle donne in gravidanza e puerperio, allo scopo di garantire il benessere psicologico durante la gravidanza ed il post-partum. Il modello di intervento prevede un lavoro terapeutico orientato ed un supporto psicologico della donna che si ritrova a vivere una fase di particolare complessità”, ha aggiunto il dott. Antonio Maria Salzano dell'ospedale Betania.