Visite dentistiche gratuite: dove e quando

Questo venerdì, 28 giugno, e sabato 29 giugno, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Istituto nazionale salute, migranti e povertà - INMP, ente pubblico vigilato dal Ministero della salute, i dentisti di Andi Napoli, l'associazione di categoria guidata dal dott. Luigi Russo, saranno on the road nell'ambito della campagna di prevenzione e informazione sulla salute orale.

Dove e quando

L'appuntamento è per

venerdì 28 giugno, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30

sabato 29 giugno dalle 9:30 alle 13:30

in viale Margherita, nel parcheggio antistante il playground del Parco Verde e in via Salvatore Di Giacomo, accanto al comando di Polizia locale, a Caivano.

L'iniziativa si rivolge in particolare particolare ad anziani, bambini, migranti, persone senza fissa dimora, braccianti, rom, Sinti e Caminanti.