A Napoli test gratuiti congiunti contro Covid ed epatite C

Arriva a Napoli il roadshow itinerante promosso da AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, con il patrocinio dell'Associazione Pazienti “EpaC Onlus”.

Quando poter effettuare i sierologici

Un ambulatorio mobile, specificamente attrezzato, sarà presente lunedì 28 settembre a Piazza Dante. A bordo personale medico che effettuerà gratuitamente un doppio test sierologico, per Covid-19 ed Epatite C.

Il risultato sarà consegnato dopo 30 minuti direttamente in loco e in forma anonima.

Per poter effettuare il test gratuito è necessario registrarsi tra le 09.30 e le 12.30, direttamente a Piazza Dante. Dopo le 12.30, per motivi organizzativi, non sarà più possibile prenotare né svolgere i test.

Il Roadshow è organizzato dalla società di consulenza manageriale in ambito healthcare MA Provider, con il contributo non condizionato di Abbvie e tocca Lazio, Campania e Lombardia.