Luce sulla pelle contro il melanoma

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo di Unicoenergia in collaborazione con APaiM, associazione dei pazienti affetti dal melanoma attiva a livello nazionale per dare informazione e sostegno, si inserisce nell’ampio programma di informazione e prevenzione messo in campo dall’Azienda diretta dall’avv. Anna Iervolino e dalla Scuola di Medicina presieduta dalla Prof. Maria Triassi, ed è finalizzata a richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici della pelle e dei nei in particolare ai fini della diagnosi precoce, vera arma per sconfiggere il più temibile tumore della pelle.

“Lo screening periodico è fondamentale ai fini della diagnosi precoce – spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini – la paura del contagio generata dalla pandemia non ha certo favorito la prevenzione. Per questo ci siamo attivati su diversi fronti per rilanciare la necessità di controllare i nei. Il melanoma, infatti, se diagnosticato tempestivamente e curato, è completamente eradicabile”.

L'iniziativa