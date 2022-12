Novità nella cura dell'epilessia in Campania

Esperti a confronto, oggi, nell'Aula Magna del complesso di Scienze Biotecnologiche dell’Università Federico II di Napoli – via T. De Amicis, 95, in occasione dell'evento della Lega Italiana contro l'Epilessia - LICE della Campania e Molise, con focus sull'epilessia con esordio in età pediatrica. E' in questa fascia di età, infatti, che il controllo delle crisi e la gestione delle eventuali comorbidità assieme al sostegno alla famiglia si rivelano aspetti fondamentali per la qualità della vita dei pazienti.

L'incontro, organizzato in cinque sessioni, esplora i diversi fronti dell’epilettologia pediatrica da quelli classificativi e diagnostici a quelli assistenziali in senso più ampio, fino a quelli terapeutici, dando risalto ai più recenti farmaci anticrisi. Ampia voce, inoltre, con una specifica tavola rotonda, alle famiglie dei bambini con epilessie severe: familiari e caregiver avranno, infatti, l’occasione di esporre direttamente le difficoltà incontrate nell’accedere ad adeguati percorsi assistenziali e di confrontarsi con i clinici alla ricerca di soluzioni condivise che ottimizzino la presa in carico.

In apertura dei lavori in programma i saluti istituzionali di presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli Maria Triassi; direttore generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Antonio Postiglione; dirigente U.O.D. Assistenza ospedaliera Regione Campania Maria Rosaria Romano; direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Giuseppe Longo; direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e odontostomatologiche Luigi Califano. Introduzione affidata alla Prof Leonilda Bilo, responsabile del Centro di riferimento regionale per l’Epilessia dell’AOU Federico II.