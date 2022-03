Anche Elisabetta Gregoraci all'evento della dietologa napoletana Katya Salzano

Chi vuole perdere peso spesso intraprende un percorso lungo, fatto di rinunce, trattamenti e risultanti non sempre soddisfacenti. Katia Salzano, dietologa attiva da circa 20 anni a Caivano, ha presentato ufficialmente un nuovo metodo che promette di accelerare il metabolismo, aumentare la massa muscolare, abbassare la pressione arteriosa, migliorare i disturbi circolatori, disintossicare l'organismo e ridurre lo stress. Tutto questo in tempi rapidi. Insomma, una vera panacea.

Alla presentazione ufficiale, anche la bellissima Elisabetta Gregoraci, icona del benessere, invitata a provare l’efficacia del trattamento "frutto di un'esperienza ventennale", ha sottolineato la dott.ssa Salzano. Come informa un comunicato, dopo aver provato ReSystem, la Gregoraci ha commentato entusiasta "Non immaginavo potesse esserci un macchinario che desse dei risultati così soddisfacenti dopo una sola seduta. Ringrazio la dottoressa Katia per avermi fatto fare questa scoperta".

L'apparecchio - spiega il team della dott.ssa Salzano - utilizza la più avanzata foto-tecnologia brevettata per l'attivazione del metabolismo aerobico e la stimolazione della lipolisi, che consente di tonificare, rassodare, bruciare i grassi, riattivare la circolazione ed eliminare le tossine dal corpo. Ad attestarlo, precisa il comunicato, uno studio realizzato in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario INBB, che ha consentito di monitorare l'andamento di metaboliti presenti nel sudore durante il periodo del trattamento, delineando una impronta digitale di ogni paziente utile per la valutazione a livello molecolare dello stato di benessere ottenuto.