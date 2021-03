Bambini: gli 8 segnali di possibili abusi psicologici o fisici

Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite con lockdown e coprifuochi, da più ambiti si è iniziato a rilevare un aumento consistente dei casi di violenza in famiglia e di abusi fisici o psicologici ai danni dei minori. Le statistiche più recenti indicano che nel 2020 traumi e lesioni ai danni di minori sono quasi triplicati rispetto al 2019.

Le analisi rivelano che la convivenza prolungata, spesso in ambienti piccoli, si accompagna all’aumento della conflittualità in ambito familiare. Ad aumentare il rischio è quindi lo stress determinato dalla pandemia. L'aumento del livello di conflitto genitore-figlio, dicono gli esperti, si associa all'aumento del rischio di abuso su minore, in particolare se si verificano situazioni come perdita del lavoro, insicurezza economica e allentamento di rapporti affettivi.

I segnali cui prestare attenzione

Gli esperti indicano i sgenali cui prestare attenzione per capire se u minore è a rischio o vittima di abusi psicologici o fisici. Ecco quali sono:

Mostrarsi insolitamente triste Improvvisi cambiamenti nel comportamento e nelle abitudini Dolori fisici che non trovano una spiegazione medica Disturbi del sonno Improvviso calo del rendimento scolastico Sviluppo di nuove paure Comportamenti regressivi Comportamenti autolesionistici

Se uno o più segnali dovessero comparire, ovviamente, bisogna allertare le istituzioni competenti