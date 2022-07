Guerra in Ucraina, due napoletani contattati dalla Nato: il motivo

È grande quanto una macchinetta da caffè, ma potrebbe innescare una vera e propria rivoluzione nel mondo della medicina: è il kit «Fast healer Rigenera» progettato e prodotto da Hbw Rigenera, società fondata dai due scienziati napoletani Antonio Graziano e Riccardo D'Aquino, che in questi giorni sono stati contattati dalla Nato. L'idea dell'Alleanza atlantica è di dotare di questo dispositivo i civili in Ucraina, per aiutarli a resistere all'offensiva russa che si sta facendo ancora più violenta.

Cosa hanno inventato due scienziati napoletani

Fast healer Rigenera è uno strumento medicale che consente la rigenerazione dei tessuti progettato e oggi prodotto dall'azienda di Graziano e D'Aquino, che esporta in più di 50 Paesi nel mondo.

Rigenera è in grado di curare rapidamente le lesioni provocate da colpi d'arma da fuoco, le ferite lacero-contuse e quelle di natura chimica o termica: consente infatti un rapido e sicuro autotrapianto autologo attraverso micro innesti e sollecita e accelera la riparazione delle cellule.

Come funziona Rigenera

In una capsula, contenente soluzione fisiologica sterile, viene inserito un frammento di pelle della zona lesionata che, in pochi minuti, attraverso una particolare attività di «esfoliazione» e disaggregazione, viene «ripulito» dalle cellule morte o danneggiate per lasciare solo quelle sane e attive. Il «tessuto nuovo» viene quindi riapplicato sulla ferita per amplificare e accelerare la capacità rigenerativa.

Il valore aggiunto del dispositivo è che il paziente è contemporaneamente donatore e ricevente e dunque non ci sono pericoli di rigetto.

I cerotti di pelle

Lo stesso principio è stato applicato per la realizzazione di un altro dispositivo, presentato pochi giorni fa dai due scienziati napoletani all'Agenzia spaziale europea, in Olanda, che consente gli «autotrapianti di pelle» in poco meno di mezz'ora: grazie ad un semplice prelievo di sangue, rende possibile ricreare in pochi minuti sfoglie sottilissime di epidermide da sovrapporre a qualsiasi tipo di ferita (da arma da fuoco, da taglio, da ustione) creando così un «cerotto di pelle» che viene poi chiuso con collagene spray che renderà la cicatrizzazione del tutto invisibile.

«Grazie alla sua comprovata efficacia, la tecnologia Rigenera può essere utilizzata da esperti chirurghi con molteplici modalità, nel campo della rigenerazione dei tessuti per fini terapeutici ma anche estetici», ha spiegato a Today il presidente di Hbw, Antonio Graziano. «La mission è quella di migliorare la cura dei pazienti promuovendo un'idea diversa di innovazione» ha aggiunto Riccardo D'Aquino.