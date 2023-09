Alla Clinica Mediterranea una settimana di visite gratuite: open week sulle malattie cardiovascolari

Dal 26 settembre al 2 ottobre 2023, in occasione della “Giornata mondiale del Cuore”, che si celebra il 29 settembre, la Mediterranea di Napoli effettuerà visite gratuite di prevenzione primaria a pazienti di età compresa tra i 35 e 50 anni. L’iniziativa, promossa ed in collaborazione con Fondazione Onda, ha come obiettivo favorire l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. In particolare: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e valvulopatie cardiache. La struttura di via Orazio, che fa parte degli ospedali con i Bollini Rosa, offrirà gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e facilitare, così, l’accesso alla diagnosi precoce.

La Clinica, anche quest’anno, partecipa all’evento con i suoi cardiologi, i dottori Carlo Briguori, Giorgio Spiniello e Stefano Scafuri, i cardiochirurghi i dottori Daniele Maselli, Marco Franciulli, Gianluca Santise, il chirurgo vascolare il dottore Maurizio Capece e con visita ed esami diagnostici quali: elettrocardiogramma o ecodoppler alla carotide. Il claim per questa campagna di sensibilizzazione, creata da Fondazione Onda, è #trisdicuore vince la prevenzione. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi, 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini.

Resta, quindi, fondamentale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, stress. Per prendere appuntamento per una visita gratuita o avere maggiori informazioni è possibile contattare il call center della Mediterranea dalle ore 8 alle ore 18 chiamando il numero 081 7259222 o scrivendo a callcenter@clinicamediterranea.it