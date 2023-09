Ospedale del Mare: arrivato il robot chirurgico spinale

Già utilizzato, e con risultati straordinari, l'avveniristico robot spinale entrato da qualche giorno nella dotazione dell'Ospedale del Mare. Il primo intervento di chirurgia robotica vertebrale è stato realizzato con successo dall’equipe coordinata dal dottor Giuseppe Catapano, direttore della U.O.C. di Neurochirurgia, e dal dottor Ciro Fittipaldi, direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

"Questo robot è in grado di interfacciarsi con l’O-ARM, un sofisticato sistema di acquisizione di immagini già attivo da alcuni anni nella nostra sala operatoria, e con il neuronavigatore. I vantaggi di una tecnologia così avanzata nel campo della chirurgia vertebrale sono innumerevoli - spiegano Catapano e Fittipaldi - Prima di tutto, consente di effettuare un meticoloso planning preoperatorio, durante il quale vengono valutate tutte le possibili variabili dell’intervento. In questo modo è possibile arrivare al piano chirurgico definitivo senza dover affrontare imprevisti dell’ultimo momento ad intervento in corso».

La tecnologia robotica consente di ridurre la durata dell’intervento e di utilizzare approcci chirurgici meno invasivi con enormi benefici sulla degenza postoperatoria e, soprattutto, sul dolore post-chirurgico.

«Anno dopo anno l’Ospedale del mare continua a crescere e ad arricchirsi con tecnologie e professionalità all’avanguardia - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - L’obiettivo è quello di fare in modo che ogni presidio della nostra ASL abbia delle eccellenze e che nel complesso l’offerta assistenziale sia sempre più efficace e completa».

Per poter impiegare il robot tutto il personale della Neurochirurgia - medici, infermieri di sala e tecnici di neuroradiologia - hanno dovuto svolgere un lungo periodo di formazione, culminato in un corso intensivo effettuato in Belgio. In sala operatoria, oltre ai dottori Catapano e Fittipaldi, per il primo intervento c'erano i neurochirurghi Giuseppe Di Nuzzo e Roberto Granata, l’anestesista Daniele Sorrentino, gli infermieri Antonio Sommese, Dario D’Andrea ed Ersilia Sorrentino e il tecnico di radiologia Gianluca Ilardo. A sole 48 ore dall’intervento chirurgico il paziente è stato dimesso ed è tornato a casa libero da quel dolore che per sei anni lo ha tormentato rendendogli impossibile camminare. Per lui erano stati inutili tutti i principali trattamenti conservativi e anni di tentativi che non avevano prodotto alcun beneficio.