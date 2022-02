Festa Unicef alla Chirurgia pediatrica della Federico II, sempre più centro di riferimento per il Mediterraneo

Festa e divertimento per i bimbi ricoverati nel reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Federico II: ai piccoli pazienti UNICEF Italia ha consegnato speciali kit da gioco in collaborazione con Clementoni. "L'iniziativa è stata fortemente voluta dai giovani impegnati nel volontariato e la Clementoni ha consentito una “doppia solidarietà”: il contributo economico del cosiddetto regalo sospeso ha infatti sostenuto i progetti UNICEF nel mondo e le valigette gioco sono state donate a più di 2000 bambini in Italia che si trovano in situazioni di particolare fragilità” spiega Emilia Narciso, Presidente UNICEF Campania.

Chirurgia pediatrica sempre più centro di riferimento internazionale

Presso la Chirurgia Pediatrica Federico II guidata dal prof. Ciro Esposito, da poco nominata centro di riferimento regionale per la Chirurgia mini-invasiva e robotica pediatrica, giungono pazienti con gravi malformazioni congenite, gastrointestinali, urinarie e toraciche, provenienti da diverse regioni italiane e, negli ultimi anni, anche dall’Africa, proprio grazie al supporto dell’UNICEF.

“Ringrazio la direzione aziendale per aver sempre sostenuto ed investito nella nostra chirurgia pediatrica, dotando la struttura di sale operatorie multimediali integrate, le più moderne esistenti oggi in Italia e di aver sempre mostrato grande attenzione per l’umanizzazione dei processi di accoglienza ed accessibilità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”, sottolinea il prof. Ciro Esposito.

“Condividiamo un momento di grande gioia e leggerezza per i bambini ricoverati presso la nostra chirurgia pediatrica. Ringrazio UNICEF per questa splendida iniziativa e ritengo che costruire delle sinergie a favore di pazienti più fragili sia importante per dare un segnale di ripresa, incoraggiamento e sostegno in questo periodo di grande complessità per le famiglie e per le reti relazionali”, commenta Anna Iervolino, Direttore Generale dell’AOU Federico II.