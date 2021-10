Al Cardarelli nuove tecnologie diagnostiche per scovare malattie rare e disporre terapie personalizzate contro il cancro

Il Cardarelli di Napoli apre a molteplici prestazioni ad altissima specializzazione grazie alle nuove tecnologie di “Next Generation Sequencing” acquisite dall’Unità Operativa Complessa di Genetica Medica, diretta dal dottor Matteo Della Monica.

Le nuove apparecchiature - spiega il dott. Della Monica - consentono screening molecolari per i tumori (tra i quali neoplasie alla mammella e all’ovaio), terapie personalizzate per le malattie oncologiche in base al profilo genomico, diagnosi di malattie rare e sindromi malformative: "un enorme passo avanti in direzione di una medicina personalizzata - dice il dottor Della Monica - Grazie all’impegno della nostra direzione strategica il più grande ospedale del Mezzogiorno si pone al passo con altre realtà regionali di altissimo spessore, come i due Policlinici Universitari della Città, ma anche con le più moderne realtà nazionali e internazionali; mettendo i cittadini campani in condizione di essere curati nella propria regione e nel migliore dei modi». Al Cardarelli di Napoli, queste tecnologie di sequenziamento genetico di nuova generazione seguono percorsi dedicati e si avvalgono della consulenza di specialisti quali medici, biologi e tecnici di laboratorio".

Le nuove prestazioni

Tra le nuove prestazioni erogate sono compresi tra l'altro

screening di II livello per le talassemie ,

, test molecolare per BRCA e tumori dell’ovaio ,

, array-CGH,

FRAXA,

analisi molecolare dei geni DPYD e UGT1A1 necessari per terapia oncologica ,

, biopsia liquida,

liquida, pannello di oncogeni da sangue periferico e da tessuto somatico,

da sangue periferico e da tessuto somatico, esoma clinico,

pannello genico per n efropatie ,

, rischio trombofilico e cardiovascolare, e per emocromatosi.

L’operazione di rinnovamento e ammodernamento, fortemente voluta dalla direzione strategica del Cardarelli, si completa con un modernissimo sistema robotizzato e con un importante ed essenziale sistema gestionale per tutte le refertazioni del laboratorio.

Come prenotarsi

"Tutte queste analisi oggi possibili presso la nostra Unità Operativa Complessa di Genetica Medica - dice il direttore sanitario Giuseppe Russo - vanno a migliorare ancor più, e a velocizzare, i percorsi di cura del nostro ospedale. Si tratta infatti di analisi cruciali per l’attività clinica di moltissime specialità, e verranno erogate non solo per richieste interne (ossia per i pazienti ricoverati), ma anche per l’utenza esterna".

I pazienti potranno prenotarsi presentando una semplice impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale e previa una richiesta di consulenza genetica chiamando il numero 081-7472292 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00).

"Con l’aggiunta di queste prestazioni - commenta il direttore generale Giuseppe Longo - la nostra Azienda Ospedaliera contribuirà significativamente ad alleggerire la pressione sulle altre strutture pubbliche, riducendo il ricorso al privato o all’offerta fuori regione. Un passo in più verso quella sanità d’eccellenza per la quale tutti noi direttori generali lavoriamo su preciso mandato del Presidente Vincenzo Del Luca".