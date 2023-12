Bimbi autistici da anni in lista d’attesa: tre mesi di cure gratis

Tre mesi di trattamenti di riabilitazione gratuiti ai bambini che combattono con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali e che sono costretti a rinunciare alle cure per via delle lunghe liste d’attesa che continuano ad aumentare a dismisura. Le aziende sanitarie contrassegnano le loro prescrizioni come “urgenti”, ma gli anni trascorrono senza che i bambini possano accedere alle terapie necessarie per migliorare le proprie condizioni di vita. Ecco perché il Centro “Anna Rita Buonincontro” ed il Centro “Linea Medica” in occasione del Natale hanno deciso di promuovere l’iniziativa di solidarietà a favore di dieci piccoli pazienti e delle loro famiglie. “Viviamo quotidianamente a contatto con la sofferenza e molto spesso – spiega l’amministratore arch. Silvana Papa – leggiamo negli occhi dei genitori il dolore di non poter riuscire ad assicurare ai propri figli le cure di cui hanno bisogno. Per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa concreta a favore di chi soffre, nella speranza che possa servire anche a scuotere le coscienze e soprattutto a sbloccare i processi”.

Trattamenti gratuiti

“La Regione Campania ancora una volta non ha provveduto a pianificare il reale fabbisogno riabilitativo e continua ad imporre ai Centri privati accreditati budget di struttura del tutto insufficienti. Le liste di attesa dei pazienti in età evolutiva – spiega ancora l’arch. Silvana Papa - aumentano a dismisura e nelle nostre strutture, sono bloccate al 2017, per la sede di Casalnuovo, e al 2018 per quella di Torre Annunziata. Mi sembrava giusto, in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo, affiancare le famiglie di questi bambini che non solo si trovano a dover gestire la complessità della quotidianità, ma devono anche fare i conti con la mancanza del supporto sanitario che il Paese, in uno stato di welfare dovrebbe garantire. Questa è sicuramente una goccia nel mare ma, nel nostro piccolo, speriamo di poter supportare questi bambini e le loro famiglie”. “Personalmente in queste aziende ho mosso i miei primi passi, io e mia sorella Alessia siamo cresciute all’interno di questi Centri, giocavamo con i bambini che li frequentavano come pazienti. Quotidianamente mi piange il cuore e vivo un senso di impotenza per non poterli prendere in carico, così ho proposto per Natale a mia madre questa iniziativa che è stata subito accolta positivamente”, sottolinea, infine, la dott.ssa Claudia Maffucci che, dopo una laurea in Economia e Management presso l’Università Luiss e un’esperienza in Accenture sulla digitalizzazione dei processi, ha deciso di attuare una trasformazione digitale all’interno dell’azienda di famiglia. Il Centro “Anna Rita Buonincontro” di Casalnuovo di Napoli eroga cure ai pazienti disabili fisici e psichici, ed è, inoltre, autorizzato a redigere diagnosi e certificazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Non solo. E’ anche specializzato nei disturbi dello spettro dell’autismo operando anche con metodica ABA e avvalendosi di personale altamente specializzato e in continua formazione. Nel 2023 è stata inaugurata un’ulteriore sede residenziale che dispone di strumenti all’avanguardia nel campo della riabilitazione. Una struttura di eccellenza unica in Campania e al Sud Italia con il primo reparto di riabilitazione robotica total body con il sistema Tyromotion, sia per gli arti superiori che per gli arti inferiori, coordinata dal direttore sanitario dott. Sergio Bertogliatti. Il Centro Anna Rita Buonincontro è principale riferimento del territorio che fa capo all’ ASL Na2 Nord, ed in particolare dell’area relativa ai distretti di Casalnuovo di Napoli, Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Acerra ma anche di quelli di altre ASL come Volla, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana e Brusciano. Analoghe le prestazioni effettuate nel Centro “Linea Medica” di Torre Annunziata attivo sul territorio dell’ASL Na3 Sud, ed in particolare sull’area relativa ai comuni di Torre Annunziata, Torre Del Greco, Castellammare di Stabia, Pompei, Trecase, Boscoreale, Ercolano e San Giorgio a Cremano.