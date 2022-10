Tumore al seno: a Napoli i camper della prevenzione di Komen Italia con il sostegno di Autostrade per l'Italia

Tappa a Napoli per la “Carovana della Prevenzione” della Komen Italia, che anche quest'anno ha il sostegno di Autostrade per l'Italia. I camper, veri e propri laboratori clinici ad alta tecnologia, hanno stazionato negli spazi del Polo Universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio, offrendo alle donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 45 anni e over 70 e ecografia senologica under 40) esami diagnostici con macchinari di ultima generazione e consulenza di personale altamente specializzato per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici e delle altre patologie oncologiche prevalenti nelle donne.

L'iniziativa si tiene nel Mese Internazionale della Prevenzione dei tumori del seno che ancora oggi restano la principale causa di morte tra la popolazione femminile e si è svolta in collaborazione con Comune di Napoli e Tangenziale (Gruppo Autostrade). Obiettivo sensibilizzare sulla necessità di un'adeguata prevenzione e anche offrire una risposta concreta alla povertà sanitaria che la crisi innescata dal Covid e accelerata dalla guerra in Ucraina sta inasprendo.

Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti tra le donne: 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno e sono più di 1.000 al mese quelle che ogni mese in Italia perdono la vita per questa malattia, altamente curabile nelle fasi precoci.