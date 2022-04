Giornata dell'autismo: il commento de La Battaglia di Andrea e Aias

Il prossimo 2 aprile, nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo, La Battaglia di Andrea e Aias di Afragola saranno insieme: "Non amiamo molto le giornate celebrative - spiegano Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea e Ciro Salzano, direttore di Aias - preferiamo la concretezza. Per questo non inviteremo bambini e famiglie a sventolare bandiere e ascoltare frasi fatte e piene di retorica. Abbiano invece organizzato un piccolo evento significativo, dedicato ai nostri piccoli per confermare loro che noi ci siamo e ci saremo sempre, impegnati ogni giorno sul fronte delle azioni per migliorare la vita di chi soffre. Tutto il resto non serve".

All'evento è previsto l'intervento del sindaco di Afragola Antonio Pannone, da sempre molto vicino a La Battaglia di Andrea e Aias.