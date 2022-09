800 bimbi rischiano di restare senza terapie

Rischio collasso per il centro di riabilitazione per bambini diversamente abili A.I.A.S. di Afragola. Stando a quanto si apprende, infatti, l'INPS si starebbe rifiutando di evadere la richiesta del DURC quadrimestrale, in tal modo bloccando di fatto i pagamenti dei debitori nei confronti del centro che, con 129 dipendenti e circa 800 bambini in terapia, rischia così di restare senza fondi e non poter andare avanti.

Ho parlato con il direttore generale Ciro Salzano, che mi ha riferito di aver presentato denuncia ai Carabinieri di Afragola: “Questi problemi purtroppo sono capitati tante altre volte – mi ha raccontato il direttore generale dell'A.I.A.S. di Afragola – ormai siamo stanchi, mi sembra che per ottenere diritti sacrosanti bisogna pregare. Secondo i funzionari dell'Inps, l'Aias di Afragola non avrebbe versato i contributi dei dipendenti – mi ha riferito il direttore - pertanto non avremmo diritto a ricevere il DURC: cosa falsissima, perchè i contributi sono stati versati attraverso la cessione di credito sulle fatture fatte alla Asl, e tutto è tracciato e sta agli atti. A farne le spese, oltre al centro e ai suoi dipendenti, soprattutto i bambini e per loro il danno non è quantificabile perchè irreversibile. Se il centro si ferma, si fermano le terapie. Tutto ciò è inaudito – mi ha detto il direttore – è stata presentata denuncia ai Carabinieri di Afragola, siamo decisi ad andare fino in fondo, perchè siamo stanchi di essere trattati in questo modo".