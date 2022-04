Il nuovo club Virgin Active Santa Lucia apre finalmente i battenti

Dopo l'annuncio e il rinvio, finalmente tutto pronto per il taglio del nastro del nuovissimo e iconico Virgin Active club Santa Lucia, in via Nazario Sauro 17, che si preannuncia come uno dei più prestigiosi luoghi di riferimento per il fitness e il wellness. "Un secondo villaggio fitness a Napoli non è casuale - spiega un comunicato della Virgin Active - Una città ricca di tradizioni ma proiettata al futuro, innovativa e carica di energia non può che essere affine alla nostra filosofia".

Collaudo d'autore

A collaudare spazi e allenamenti del Santa Lucia sono stati tre napoletani doc:

l’attrice Ilenia Lazzarin, lo showman Stefano De Martino il nuotatore e olimpionico Massimiliano Rosolino.

Prima dell'apertura agli iscritti, toccherà quindi a curiosi e appassionati: questo weekend, infatti, sabato 9 e domenica 10 aprile, chiunque vorrà potrà visitare liberamente gli spazi e prendere confidenza con i nuovi corsi.

I numeri del Club Virgin Active Santa Lucia

Più di 4.000mq di superficie utile a disposizione, ben 7 studi di allenamento, un’area relax con SPA, piscina di 25mt, sono alcuni dei numeri più significativi del nuovo club, che vanta un affaccio sul Golfo, proprio davanti al Vesuvio, in uno dei luoghi più iconici della città.

Il nuovo club fa parte della serie Collection, ed è dotato di una serie di servizi esclusivi. Sarà possibile fare allenamenti funzionali su Grid o corsi come Boxing, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates, Yoga e tanto altro .

“Con l’inaugurazione del secondo villaggio fitness a Napoli, intendiamo dare un messaggio anche simbolico per quanti, dopo gli ultimi anni, sentono l’esigenza di riacquistare fiducia e tornare a prendersi cura di se stessi e del proprio benessere - ha commentato Alessandro Garibaldi, communication director di Virgin Active Italia - I nostri clienti chiedono un approccio personalizzato e in linea con il loro modo di vivere lo sport, il fitness e il benessere, cercando attività diverse in relazione agli obiettivi. Quelle più gettonate? Non solo attività body-mind ma anche corsi che si ispirano agli intensi allenamenti sportivi, una tendenza che ci vede preparati, al punto che sempre più sportivi scelgono di allenarsi nei nostri club”.

50 i nuovi posti di lavoro creati dal club che ha inoltre mosso un indotto importante dando un concreto segnale di speranza e soprattutto fiducia verso Napoli che "stando al gran numero di iscritti prima dell’apertura - come spiegano alla Virgin - si conferma una delle città più attente alla forma fisica e al benessere".