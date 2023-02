Quanto bisogna camminare per dimagrire: numero di passi, durata e ritmo

Sappiamo tutti che camminare oltre che a migliorare capacità aerobica, aumentare l'ossigenazione, stimolare la produzione di calcio, smaltire i trigliceridi e giovare all'umore, aiuta a controllare il peso. Ma come e quanto bisogna camminare se vogliamo perdere chili? La risposta arriva da una serie di studi condotti oltreoceano.

Camminata lenta, moderata e veloce: la differenza

Iniziamo precisando che si parla di

camminata lenta quando si effettuano tra i 60 e i 99 passi al minuto;

camminata moderata tra i 100 e i 129 passi al minuto.;

camminata veloce circa 130 passi al minuto.

Camminare per dimagrire: per quanto tempo?

E' uno studio della Boston University School of Medicine a fare chiarezza. L'equipe di specialisti ha certificato che per restare in salute al giorno occorrono 17 minuti di camminata veloce oppure 54 minuti se si va a ritmo moderato.

Per dimagrire si deve camminare a passo veloce, quindi effettuando una media di minimo 130 passi al minuto per non meno di mezz'ora-40 minuti. Se però ci si allena solo a giorni alterni, è necessario camminare in media un'ora e un quarto (tempo che può aumentare o diminuire di un quarto d'ora in relazione alla propria soglia aerobica).

L'allenamento, avvisano gli esperti, è il segreto per migliorare le performances: camminando con regolarità si riuscirà infatti ad aumentare il ritmo e la tenuta.

Per agevolare la perdita di peso e ottenere più velocemente risultati, il consiglio è di camminare a stomaco vuoto, preferibilmente al mattino, prima di colazione, per consentire all'organismo di consumate le riserve di grasso

Quanti passi fare per perdere peso

Gli esperti hanno riscontrato che, a parità di stile di vita e alimentazione, in età adulta il peso tende ad aumentare ogni anno da mezzo chilo a 1 chilo all’anno: il rischio, quindi, è chiaro. i passi da fare ogni giorno per restare in forma sono stati contati dal Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee, Usa, in uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Medicine: oltre 6.000 le persone di età compresa tra i 41 e i 67 anni monitorate per 4 anni e 10 ore al giorno, che indossavano appositi tracker.

Lo studio ha determinato che, dopo i 40 anni, per prevenire l’aumento di peso ogni giorno sarà necessario compiere almeno 8.600 passi che corrispondono a circa 6,4 chilometri. 11.000 i passi giornalieri che riducono della metà il rischio di obesità. I ricercatori hanno riscontrato che chi percorreva almeno 8.600 passi al giorno oltre a mantenere un peso ottimale avevano meno apnee notturne, reflusso acido e disturbi dell'umore.