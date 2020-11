Bici elettriche: 5 modelli top

Anche a Napoli le ebike o bici a pedalata assistita costituiscono ormai uno dei più apprezzati mezzi di trasporto, sicuramente una delle migliori alternative all'auto e anche ai mezzi pubblici, in particoare in questi mesi caratterizzati dall'emergenza epidemica e dalla necessità di distanziamento.

Dotate di batteria e di un piccolo motore elettrico che arriva in aiuto quando pedalare si fa eccessivamente faticoso (ad esempio in caso di lunghe salite o nelle ripartenze), sono adatte anche a chi non ha un fisico allenato: il motore elettrico consente infatti di viaggiare senza sforzi e senza sudare, anche su lunghe distanze.

Ricordato che per il Codice della Strada, il motore elettrico non deve superare i 250 Watt di potenza e l’assistenza elettrica deve sempre essere subordinata alla pedalata e disattivabile superati i 25 km/h di velocità, la bicicletta elettrica è equiparata dalla legge alla bici tradizionale: significa che è autorizzata a percorrere le piste ciclabili e può essere utilizzata nelle zone a traffico limitato.

I modelli presenti sul mercato sono davvero tanti, per tutte le tasche e per tutte le esigenze: per città, con parafanghi e portapacchi; mountain bike per percorsi accidentati e anche modelli pieghevoli ideali per chi deve compiere parte del tragitto con treno o auto. Per chi ancora non ce l'ha e sta pensando di acquistare una e-bike, proprio in questi giorni scatta il bonus mobilità: varato dal Governo per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway).consente di ottenere un contributo massimo di 500 euro, per il 60% della spesa d'acquisto.

Come scegliere la migliore bicicletta elettrica

Per scegliere la e-bike ideale vanno valutati alcuni elementi, a partire dall’autonomia e peso delle batterie, sicuramente meglio se rimovibili, passando per le tipologie di pedalata disponibili e la presenza di un computer di bordo per avere sempre disponibili informazioni sull'autonomia residua della batteria e i chilometri percorsi.

Di seguito, cinque interessanti modelli per tutte le esigenze, da compatte bici pieghevoli ed eleganti e-bike dalla lunga autonomia.

i-Bike: una divertente fat bike bike elettrica

i-Bike è una mountain bike elettrica Made in Italy con freni a disco idraulici e ruote fat da 26". La batteria ha fino a 55 km di autonomia. Cambio a 7 velocità Shimano con 3 livelli di pedalata assistita e telaio in alluminio nero con forcella ammortizzata rendono questo modello ideale per i percorsi accidentati che nella nostra città non mancano.

Scopri di più su Amazon a 1.099 euro

MoovWay: una bicicletta elettrica pieghevole low cost

MoovWay è una bicicletta elettrica pieghevole low cost, con ruote da 14”. Autonomia fino a 20 chilometri, appena 19 Kg di peso, batteria da 36V-6 Ah la rendono ideale per i percorsi misti in metro, funicolare o auto. Ha display LCD, luce LED verticale anteriore e doppio freno a disco.

Scopri di più su Amazon a 364 euro

NCM Hamburg: un elegante modello per la città

NCM Hamburg è un'elegante bici a pedalata assistita con forcella ammortizzata e ruote da 28 pollici. Autonomia fino a 90 chilometri e cambio Shimano a 7 velocità la rendono perfetta per chi vuole alte prestazioni senza rinunciare allo stile

Scopri di più su Amazon a 999 euro

FIIDO D2S: una simpatica bicicletta elettrica

Da FIIDO una bici a pedalata assistita pieghevole con pneumatici da 16" e cambio meccanico Shimano a 6 velocità. Tre modalità di guida e peso di 24 Kg per un modello versatile

Scopri di più su Amazon a 699 euro

AMDirect: una versatile bici elettrica pieghevole

AMDirect è una bici elettrica pieghevole con ruote da 26” e autonomia fino a 50 km. Batteria removibile e freni a disco, parafanghi anteriori / posteriori ed un pratico portapacchi la rendono ideale per chi si sposta in città.

Scopri di più su Amazon a 849 euro