Fast Fitness, 20 minuti valgono due ore di palestra: dove farlo a Napoli

Se vuoi tornare in forma ma non hai molto tempo per la palestra, cambia metodo di allenamento. Sono sempre di più i centri che oggi propongono il Fast Fitness, un allenamento di nuova generazione che non solo aiuta a dimagrire, ma anche a tonificare in maniera immediata tutti i muscoli, anche quelli più difficili come glutei, vita e cosce. Un metodo che dalla Germania si è diffuso prima in Spagna, Francia e Svizzera, e ora anche in Italia. Si basa sulla elettrostimolazione - nota anche come EMS (Electrical muscle stimulation) - ovvero la stimolazione elettrica del muscolo: una forma di elettroterapia in cui i muscoli sono stimolati con la corrente elettrica a contrarsi in modo intermittente ma controllato.

In una sessione è possibile allenare fino a 350 muscoli in modo sincronizzato (anche quelli che normalmente non vengono attivati), più del doppio rispetto a un allenamento tradizionale, e in meno di metà tempo: soli 20 minuti di allenamento equivalgono a circa due ore di palestra convenzionale.

Come viene eseguita la sessione

Si comincia indossando un giubbotto in neoprene, con sotto una maglietta e una calzamaglia di cotone, che di solito vengono forniti dal centro o dalla palestra. In questo modo il cliente dovrà indossare solo scarpe da ginnastica e calze. Il giubbotto, collegato tramite uno o due cavi al dispositivo che genera e invia gli impulsi, viene sistemato in modo che gli elettrodi si posizionino in luoghi strategici del corpo per produrre la contrazione totale del gruppo muscolare: l’intensità viene regolata in base all’utente, che in genere avverte una specie di solletico. Dopo aver posizionato il giubbotto, si inizia la sessione di elettrofitness vera e propria, durante la quale i clienti eseguiranno diversi esercizi come lavorare con i manubri, fare addominali, passi, fare jogging, esercizi di equilibrio e flessioni, ecc. Le sessioni vengono sempre dirette da un personal trainer che indicherà l’esercizio che deve essere eseguito in ogni momento.

In 20 minuti il corpo brucia circa 2500 calorie

Le sessioni durano 20 minuti, di cui i primi 5 minuti di riscaldamento e gli ultimi 5 minuti di rilassamento. L’allenamento vero e propria inizia con esercizi cardiovascolari, seguiti da esercizi di forza, per concludersi nuovamente con esercizi cardiovascolari. Si consigliano due sessioni a settimana, poiché si vedono risultati già dopo 4 o 6 sessioni. In ogni sessione vengono bruciate circa 2500 calorie porché il dispendio energetico è molto elevato durante l’allenamento, ma anche dopo, e per i tre giorni successivi. Perché il corpo brucia così tante calorie? Per l’aumento del consumo di ossigeno che si verifica per l’intenso lavoro di mantenimento del sistema metabolico basale a livelli più elevati rispetto al solito.

Quali sono i benefici?

L’elettrofitness consente di perdere peso poiché aumenta il metabolismo basale e allo stesso tempo il tono muscolare, a differenza di quel che accade seguendo solo la dieta, in cui si perde tono muscolare e nella pelle. Combatte la cellulite, poiché elimina le tossine e il tessuto adiposo nei primi strati della pelle aumentando l’ossigenazione e la circolazione. Combatte la flaccidità, rafforza i muscoli, aumenta la massa muscolare e la forza, tonifica i glutei e rafforza l’addome, riduce il volume di grassi, migliora la postura, tonifica il corpo in gravidanza, riduce stress e ansia. Lavorando, inoltre, anche il pavimento pelvico, aiuta a riprendersi dopo il parto, oltre a trattare l’incontinenza urinaria. Ovviamente per ottenere tutti questi risultati è fondamentale seguire una corretta alimentazione e eseguire l’allenamento con una certa costanza e impegno.

Quanto costa? E dove farlo a Napoli?

A seconda del piano scelto, il costo di una sessione può oscillare tra i 35 e i 45 euro. E’ sicuramente più costoso di un abbonamento in palestra, ma più economico di una seduta con il personal trainer.Tra i centri a Napoli che propongono questo tipo di allenamento, vi consigliamo: