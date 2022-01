Glutei e cosce da sogno con le fasce elastiche

In tempo di Covid, tra quarantena e isolamento, la forma fisica è sempre più sacrificata. Contro appesantimenti e addensamenti, in particolare tra fondoschiena e cosce, tra i migliori alleati ci sono le fasce elastiche fitness o elastici di resistenza.

Fasce elastiche fitness

Si tratta di uno strumento d'allenamento ideale per chi non può o non ha tempo o voglia di andare in palestra ma desidera comunque mantenere un fisico tonico e muscoli sodi. Perfette per gli allenamenti indoor, possono anche comodamente essere portate in giro per le sessioni outdoor.

Consentono di lavorare sulla resistenza, influendo subito positivamente sulla salute; abbattono il rischio di infortuni durante l’attività fisica; migliorano la capacità cardiovascolare aiutando il sistema immunitario; sviluppano massa muscolare aumentando la forza.

Di contro, per funzionare efficacemente, le fasce elastiche fitness vanno usate con costanza e continuità.

Come usare le fasce elastiche fitness

1. Livelli di intensità: Le fasce fitness hanno diversi livelli di resistenza - leggera, media o forte - dunque consentono di aumentare in modo graduale e mirato il proprio allenamento. Chi non è alle prime armi può poi utilizzare fasce elastiche multiple per aumentare la difficoltà e rendere l’allenamento più performante

2. Ideali per tutti i muscoli: Le fasce fitness possono essere utilizzate in modo efficace per allenare qualunque muscolo o gruppo muscolare. Ad esempio, per sviluppare i muscoli delle gambe basta utilizzarle durante gli squat per raggiungere più velocemente gli obiettivi.

3. Performance di squadra: Le fasce fitness possono essere utilizzate in combo con altri attrezzi sportivi: assieme ad un manubrio, ad esempio, consentono di allenare i bicipiti in modo più veloce ed efficace.

4. Movimento: Le fasce fitness sono perfette compagne di viaggio. Grazie alle loro dimensioni ridotte e al peso minimo, infatti, possono essere portate in borsa o in valigia senza problemi, consentendo di allenarsi in qualsiasi situazione, dalla pausa pranzo alla gita o in hotel.

5. Ingombro zero: Le fasce fitness sono ideali per chi vive in una casa piccola o condivide la camera con coinquilini