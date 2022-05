Bicicletta: questa domenica, 8 maggio, in piazza del Plebiscito la festa Fiab

Tutto pronto per l’edizione napoletana della manifestazione FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L'appuntamento è per questa domenica, 8 maggio, con concentramento di ciclisti grandi e piccini alle ore 9 in piazza del Plebiscito. La partenza è prevista alle 10.00, dopo la distribuzione dei gadget allo stand di iscrizione gratuita alla pedalata, tra cui le borracce di ABC - Acqua Bene Comune Napoli. L’evento, che ha anche il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria, che spinge per l’utilizzo della bici per gli spostamenti urbani per favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà, si annuncia come una vera e propria ofesta.

"Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile", spiegano gli organizzatori