Arrampicata sportiva: apre a Pompei una delle palestre più grandi della Campania

140mq di pareti arrampicabili e predisposizione per i "tessuti aerei", apre a Pompei, in via III traversa di via Astotelle, a 2 minuti dall'uscita della A3, la Spartan Climbing Wall, nuovissima struttura dedicata all'arrampicata sportiva presso la Agogè CrossFit & MMA. Si tratta di uno sport meraviglioso che insegna non solo a superare i propri limiti, attraverso sfide continue con se stessi, ma anche a costruire un indispensabile rapporto di fiducia con gli altri e il rispetto delle regole e dell'ambiente. Uno sport a tutto tondo, insomma, adatto a grandi e piccoli e anche a chi ha superato gli "anta", visto che tra chi lo pratica c'è Erri De Luca.

Per chi volesse saperne di più, Vincenzo De Simone, anima e promotore della struttura, è pronto con spiegazioni e dimostrazioni pratiche in occasione dell'apertura, quindi domenica, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 22.00. "Pratico arrampicata da 11 anni - spiega Vincenzo, che oggi ha 35 anni - Ho iniziato per caso, ma con convinzione. Prima di allora sentivo un vuoto che solo questo sport é riuscito a colmare. E non si tratta di adrenalina. É l'ambiente, sia naturale che sociale, e l'idea di dedicarsi anima e corpo a qualcosa di bello, che fa bene al corpo e all'anima. L'idea di insegnare, di diffondere le esperienze e la cultura prima che lo sport, é arrivata presto, e col tempo si é concretizzata nella volontà di farlo in una struttura mia. Il resto é venuto da se. Aiutato da tanti amici che hanno condiviso il mio sogno, con entusiasmo, perseveranza, convinzione e resilienza".