Visite specialistiche ed esami medici gratuiti al Vomero: dove e quando

Continuano i "sabato dello screening" fortemente voluti e organizzati dall'Asl Napoli 1 centro, presieduta da Ciro Verdoliva.

Il poliambulatorio mobile, attrezzato per gli esami basilari per la prevenzione, visite specialistiche ed esami diagnostici, questo sabato, 25 giugno, sarà al Vomero, in Piazza degli Artisti, tra le 9.00 e le 18.00.

Gli esami nel Poliambulatorio mobile

Presso il poliambulatorio mobile possono essere effettuati

Pap test e Hpv test per l'individuazione del papilloma virus (riservati alle donne tra i 25 e i 64 anni);

visita senologica ed ecografia mammaria (donne tra i 20 e i 45 anni);

prenotazione mammografia (donne tra i 45 e i 69 anni);

controllo dei nei (tutti);

ricevere i kit per l'esame del sangue occulto nelle feci, tra i segnali precoci di possibili neoplasie del colon (donne e uomini tra i 50 e i 74 anni).